Regreso al aula será de máximo 12 alumnos

Tijuana BC.- Luego de dos años de educación a distancia por la pandemia del Covid-19, este 17 de enero miles de alumnos regresarán a clases presenciales en Baja California, sin embargo, los estudiantes serán divididos por día.

El secretario de Educación en el Estado, Gerardo Arturo Solís Benavides, explicó que se respetarán los aforos permitidos de acuerdo a la Secretaría de Salud y el semáforo epidemiológico en el que se encuentre la entidad.

Señaló que el regreso no será obligatorio por lo que padres de familia pueden decidir no llevar a sus hijos a los planteles educativos y podrán seguir con una educación en línea, siendo un proceso en el que revisarán junto con los docentes.

Regresan a nivel básico

El Secretario de Educación expuso que se espera que estén regresando cerca de 650 mil estudiantes en nivel básico en la fecha antes mencionada.

Aclaró que en estas dos semanas, del 4 al 14 de enero, las escuelas serán sometidas a un proceso de sanitización y se dotarán de kits como gel antibacterial y cubrebocas para poder llevar a cabo de manera segura el regreso a las aulas.

En caso de que sean detectados tres casos activos en un solo plantel, la escuela cerrará sus puertas y los alumnos regresarán a clases en línea, advirtió.

HÁBLENOS DEL REGRESO A CLASES Y ¿POR QUÉ SE TOMÓ LA DECISIÓN DEL 17 DE ENERO COMO FECHA PARA RETORNAR A LAS ESCUELAS?

Los calendarios oficiales nos marcan como fecha oficial el 4 de enero, pero nosotros en Baja California, con la autorización de la Gobernadora, le solicitamos que nos apoyara para que en un ejercicio de dos semanas pudiéramos establecer una logística; el proceso real es la logística de llegar, abrir las escuelas, que lleguen los maestros, que lleguen los administrativos, conocer más a detalle la necesidad específica de la escuela para que esté en condiciones.

Hay 65 cuadrillas en todo el Estado listas para repartir material, caso que no podíamos hacer antes porque estaban cerradas o porque podía haber vandalismo. Se robaban el material, ahora el día 4, simultáneamente en todo el Estado, se van a repartir materiales de sanitización, va haber cuadrillas entregando todos esos materiales y en el mayor de los casos nos están llegando bombas de sanitización para todas las escuelas.

Del 4 al 14 de enero, son dos semanas que el maestro va a reencontrarse con su alumno de manera virtual, como lo veníamos haciendo.

EL REGRESO ¿VA SER GRADUAL?

El 30 de agosto la indicación fue: ‘regresas gradualmente, 50 o 58 escuelas por semana’, ¿Qué pasó? Logramos abrir 750 escuelas de agosto a diciembre, la mitad privadas y la mitad públicas, un flujo de alrededor de 85 mil alumnos. Pudimos percibir un nivel de maestros sospechoso de 178 casos, lo máximo que alcanzó en cuanto a casos activos registrados por la Secretaría de Salud fueron alrededor de 48 casos, esto sucedió en un semestre.

¿Cuántas escuelas públicas pudimos abrir? 350 escuelas públicas, ahora se trata de abrir 2 mil 500 escuelas públicas ¿Qué pasa con las escuelas privadas? Tienen su ritmo ¿Están listas? ¿Tienen sus protocolos autorizados? Adelante, sin problema van a abrir.

¿Qué pasa con las de media superior? Hasta febrero entran ellos por su protocolo de calendario escolar, pero este mes también van estar checando los edificios y las escuelas de educación superior por sus modalidades van andar abriendo entre enero y febrero, la instrucción de la Gobernadora es todo lo que ya se pueda abrir que empiece el proceso, lo único que estamos pidiendo este espacio de dos semanas para las escuelas en educación básica.

¿TIENEN DETECTADAS ESCUELAS VANDALIZADAS?

Lamentablemente Tijuana y Mexicali fueron los municipios más afectados, en un diagnóstico que hizo durante el año llegamos a tener hasta 300 escuelas con alto nivel de vandalismo, pero hoy por hoy el reto son 80 escuelas que nos falta de activar, esas no inician, ni alcanzaremos a iniciar el 17, estaremos hablando cuando mucho un mes mas o dos con el recurso que se cuenta del 2022… el nivel de vandalismo que uno reporta normalmente es abrieron una puerta, quebraron un vidrio, se robaron una computadora, ahora fue alto nivel de vandalismo, fue una cosa crítica, fue cableado, paredes, sanitarios, y que no estamos en condiciones de abrir de una manera normal, sino lleva un proceso de inversión de alrededor de 300 a 400 mil por escuela.

En este momento Baja California va invertir 146 millones de pesos en rehabilitación de escuelas, en semáforo rojo son las 80 que te menciono, en semáforo amarillo andan alrededor de mil 400.

LAS 80 ESCUELAS VANDALIZADAS ¿SEGUIRÁN EN CLASES VIRTUALES?

Sí, todas tenemos que tener listas para una eventual clase virtual, este nivel de pandemia nos tienen abrazados, entonces es la preocupación del Estado, primero la salud de los maestros y los alumnos, y eso nos tiene de la mano que trabajemos el escenario virtual, estamos instrumentando una plataforma de altos contenidos académicos, vinculados con el plan curricular.

¿CUÁNTOS KITS VAN A ENTREGAR Y EL MONTO DE INVERSIÓN?

Las escuelas tienen dos procesos, uno es que ellos reciben inversión del programa de mejora educativa, cada director recibe un recurso importante, estamos dándoles las sugerencias de que ese recurso se invierta en procesos de sanitización, el otro recurso que nosotros destinamos con los ahorros del cierre del año, energía y agua, esos recursos se invirtieron en mantenimiento, logramos alcanzar una inversión de los 13 millones de pesos en materiales de sanitización, más lo que ya teníamos en bodegas preparados para un eventual regreso ¿Qué va pasar ahora? A las 8 de la mañana todos los delegados en el Estado van con sus cuadrillas, compañías de sanitización van a llegar a las escuelas, nosotros vamos a entregar equipos, galones, sanitizante, mascarillas, toallitas y eso va ser de manera permanente.

EL ANUNCIO DEL REGRESO A CLASES GENERÓ CONTROVERSIA ¿QUÉ LES DIRÍA A LOS PADRES QUE SE OPONEN?

Esta es una decisión sumamente personal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha determinado su política educativa, abrir las escuelas, la Secretaría de Educación así no lo ha instruido y el Estado acoge la política, la instrucción, mide el esfuerzo de lo que está pasando y determina en qué medida podemos regresar, siempre respetando que tú como padre de familia es voluntario que elijas si tú hijo regresa, sino también tenemos la obligación de llegar a ti por los medios que hemos llegado en casi dos años de pandemia.

Por eso vamos a iniciar de manera gradual, los lunes un grupo, martes otro, miércoles y jueves, y los viernes vamos a retomar el trabajo administrativo con los docentes para que localicen aquellos que no pudieron ir, aquellos que el papá tomó la decisión de no mandar a su hijo, cada maestro va tener que tener bien cuidado a su grupo.

¿CÓMO VAN A DIVIDIR A LOS ALUMNOS?

Cada director tiene un escenario donde mide las inscripciones que ha habido, el seguimiento de los alumnos que ahorita están en la reinscripción, va poder medir que el aforo se cumpla, lo que Salud nos diga eso es lo que vamos a respetar, la distancia, no tener eventos masivos, los protocolos los vamos a seguir cuidando, estamos cuidando que el máximo aforo que pueda soportar un grupo se cumpla, 11 alumnos o 12 alumnos, cada director tendrá un criterio, siempre vigilando la salud del alumno.

Los directores tienen la facultad tanto de esa parte logística cuidarla y segundo también cerrar la escuela, recordemos que tú eliges enviar a tú hijo, la invitación es que abramos las escuelas, el primero filtro más importante es el padre de familia, sospecha que tienen síntomas mejor no enviarlo, segundo filtro en la puerta de la escuela, al llegar te van a revisar y checar, y tercer filtro en el salón, como maestros si tienen una sospecha lo pueden retirar.

Siun alumno sale positivo se resguarda los 15 días, si dos alumnos salen positivo, se cierra el grupo y todos se van, y si tres alumnos, se cierra la escuela.

En el primer ejercicio que tuvimos, hubo escuelas cerradas, tuvimos hasta 17 escuelas cerradas y tuvimos hasta 14 grupos cerrados en forma indistinta.

¿QUÉ VA A PASAR CON LOS MAESTROS? ALGUNOS NO QUIEREN REGRESAR A LAS ESCUELAS

El ejercicio con el magisterio ha sido permanente para aclaraciones de sus pagos, aclaraciones administrativas, de alguna manera los grupos van a estar cubiertos, si hay un maestro que lamentablemente por salud que te incapacite el Issstecali, no es propiamente por el covid, el covid automáticamente te descarta y te vas a tu casa, pero el maestros siempre ha apoyado y si llegara a suceder que no vaya a cubrir su grupo, el director tiene apoyos, vamos a tener estrategias para que los grupos no se pierdan en una eventual incapacidad del maestro, me preocupa que se enferme el maestro, pero la continuidad de las clases vamos a buscar la forma cubriendo con otros maestros interinos.

¿CUÁNTOS ALUMNOS ESTIMAN REGRESEN A CLASES PRESENCIALES EL 17 DE ENERO?

El reto en Baja California son un millón 26 mil alumnos en todos los niveles ¿Qué está pasando ahorita? Estamos cuidando el regreso de 650 mil alumnos en básica, en media superior y superior son otros 350 mil alumnos que estarán entrando desde finales de enero hasta principios de febrero. Ahorita lo que nos mantiene ocupados con las cuadrillas, con los materiales, con los maestros es lograr primero que la escuelas se abran, medir las condiciones para poder enfrentar el problema, esos 650 mil alumnos van a estarse sorteando, no todos en un solo día, el reto sería alrededor de 550 mil alumnos de escuelas públicas.

¿EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO PARA DOCENTES Y ALUMNOS?

Invariablemente es uno de los requisitos principales para los maestros y los alumnos.

¿ALGÚN MENSAJE QUE QUIERE DARLES A LOS PADRES DE FAMILIA QUE TIENEN DUDAS SOBRE EL REGRESO PRESENCIAL A CLASES?

La instrucción de la Gobernadora es tener primero todo el cuidado del mundo para que las condiciones se den de manera ordena y eso implica tener material, tener sanitizantes; segundo, ya es una situación que nos viene rebasando desde hace dos años que esta parte de las clases presenciales se de, mientras que haya un alumno frente a un maestro se da una magia de educación que ya lo necesitamos, a parte el proceso socio-emocional que el alumno viene teniendo, pero sin duda la mayor recomendación que yo puedo darles es que los padres de familia sean una vez más nuestros principal aliado para el cuidado de la salud tratando de vigilar la parte que les corresponda y nosotros tratamos de darle la mayor seguridad en la escuela con el recurso que tenemos.

Salud, estamos en sus manos, estamos mano a mano, milímetro a milímetro avanzando, los protocolos están supervisados, ellos van a las escuelas, pero aun así, tienen toda la facultad de cerrar una escuela en cuanto haya una situación, hay sospecha, se cierra, primero está la protección de la salud y que no haya un brote.

¿SE TIENE CONTEMPLADO VACUNAR A MENORES DE EDAD DE 11 AÑOS PARA ABAJO?

Sí, la Secretaría de Salud nos mantiene informados de los avances, así como nos informó ya conseguimos un segundo refuerzo para los docentes, que no estaba contemplado, y luego vinieron las vacunas de los jóvenes de 12 a 17 años, y así seguramente va haber para los menores de 5, pero ese proceso lo trae Salud.