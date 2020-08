Regreso a las aulas será hasta contar con vacuna Covid-19

TIJUANA, BC.- En Baja California las clases se mantendrán en la modalidad “A Distancia” mientras la pandemia del Covid-19 esté activa.

Así lo informó el gobernador estatal, Jaime Bonilla Valdez, quien durante su informe matutino a través de sus redes sociales dijo que hasta que el país cuente con la vacuna del coronavirus la comunidad estudiantil regresará a las aulas.

"Mientras no haya vacuna vamos a sostener las escuelas virtuales. Estamos ahorita en una campaña de hacerle llegar a algunos niños algunas computadoras, poner la luz en algunas de las colonias. Esto nos va a hacer mejor, estamos viendo nuestras debilidades como país, como Estado, ciudades. Mientras no haya una garantía de que se puedan, si no la vacuna, cuando menos una cura, no podemos mandarlos a los niños (a la escuela)", reiteró.

Mañana sería la segunda semana en la que miles de estudiantes arrancaron su ciclo escolar tomando clases en la televisión, internet, radio o en cuadernillos de tareas, de acuerdo a la Secretaría de Educación en Baja California.