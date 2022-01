Regresan a clases presenciales en Humanidades de UABC

Tijuana, B.C. – Decenas de estudiantes del primer semestre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UABC, campus Tijuana, por primera vez tomaron clases de manera presencial, como parte del curso de inducción.

La directora de la unidad académica, María de Jesús Montoya Robles, adelantó que a partir del lunes 31 de este mes esperan recibir al 30% de los 2 mil 250 inscritos y el resto deberá continuar con las clases virtuales hasta nuevo aviso.

Dijo que actualmente se diseñan estrategias para que los alumnos, docentes y administrativos de manera obligatoria pasen por el filtro sanitario donde se les toma la temperatura y gel antibacterial.

Respecto a la vacunación contra el Covid-19, Montoya Robles dijo que, aunque no es obligatoria en la comunidad estudiantil, ya cumplieron con la inmunización.

"Es un derecho humano el no estar vacunado. Sin embargo, hasta ahorita no tengo noticias de que ningún estudiante no haya sido vacunado. Nosotros hicimos una encuesta previa al regreso y ellos nos indicaban que estaban en vacunados", afirmó.

La directora comentó que en caso de que los estudiantes presenten síntomas de coronavirus, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca y dificultad para respirar, se les prohíbe el ingreso a la facultad y se les canaliza a la atención médica de UABC para que sean descartados o confirmados con la infección.

Por otra parte, reconoció que el reto con los 'nuevos cimarrones', además de atender la salud mental, es nivelar los conocimientos de lectoescritura y pensamiento crítico, los cuales disminuyeron desde la preparatoria cuando recién iniciaban las clases A Distancia a causa del Covid-19.