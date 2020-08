Registra Tijuana mayor cifra de casos activos en BC

TIJUANA, BC.- De acuerdo con la Secretaría de Salud de Baja California, Tijuana alcanzó su cifra máxima de casos activos de coronavirus al registrar 182, la mayor en el transcurso de una semana, superando a Mexicali con 150.

El titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, mencionó que esta ciudad de un día a otro pasó de 123 a 182 casos activos de Covid-19, y del lugar 45 pasó al 65 a nivel nacional.

Explicó que los casos activos son los que mantienen la peligrosidad de la pandemia y son el reflejo de que las personas están relajando las medidas preventivas del coronavirus, pues aumentaron la movilidad.

“Lo que está pasando el día de hoy fue lo que hicimos hace catorce días. Las acciones que hagamos el día de hoy vamos a verlo reflejado dentro de catorce días.

“Entonces este resultado fue por el aumento de movilidad, disminución del cuidado de los grupos vulnerables, acciones o actividades que se aperturan, que no son adecuadamente controladas ni registradas”, señaló Pérez Rico.

Ayer en total en Baja California se contabilizaron 520 casos activos, de los cuales 182 se encuentran en Tijuana, 150 en Mexicali, 134 en Ensenada, 19 en San Quintín, 13 en San Felipe, 13 en Tecate y 9 en Rosarito.

Con estas cifras, el Estado continuará en el semáforo rojo hasta nuevo aviso, y con la advertencia de que algunas actividades podrían volver a suspenderse para controlar la contingencia sanitaria.

El panorama

Alonso Pérez Rico expuso que de marzo a la fecha 14 mil 876 personas se enfermaron de coronavirus, por el cual murieron 2 mil 845 pacientes en el Estado.

En el último mes se registraron 2 mil 97 casos confirmados de la enfermedad y 505 decesos.

Mencionó que para la Secretaría de Salud, un paciente Covid-19 ambulatorio representa un costo de menos de 400 pesos, mientras que un hospitalizado 30 mil pesos al día.

Actualmente en los hospitales generales hay 80 enfermos conectados a un ventilador y en el IMSS, 48.

“La gran mayoría de ellos, de los que están hospitalizados que entran a unidades de cuidados intensivos o pisos adaptados como estos requieren ventilador, monitor, ciertos medicamentos para mantenerlos sedados, antibióticos por una coinfección y control de sus enfermedades metabólicas”, declaró Pérez Rico.

El miedo a ingresar a hospital

Por otra parte, el funcionario estatal reconoció que según los reportes de la Cruz Roja Tijuana, más de 400 personas que han presentado síntomas de coronavirus se han negado a ser trasladadas a un hospital por miedo a morir.

“También vemos que hay personas especialmente vulnerables que dicen ‘yo no quiero ir al hospital’ porque asocian ir al hospital a un mal pronóstico en el 100% de los casos, y eso no es necesariamente cierto. Sí hay muchos pacientes que desafortunadamente pierden la batalla, pero volvemos a lo mismo, si tú eres un grupo vulnerable con enfermedad respiratoria, con insuficiencia respiratoria y te rehúsas a ir a un hospital de forma temprana, tu pronóstico no va a ser favorable”, comentó.

El secretario de salud dijo que a estas personas no se les puede obligar a recibir atención médica a través de la fuerza pública.

“A pesar de que el paciente tenga una condición severa, yo no puedo forzar a nadie y meterlo a la ambulancia. Yo tengo que respetar los derechos de los pacientes y en ningún momento se va a autorizar la fuerza de seguridad pública para ejercer acciones de salud pública. No lo vamos a hacer”, sostuvo.