Registra Baja California 36 muertes por Covid-19

TIJUANA, B.C.- En un lapso de 24 horas se registraron 90 nuevos casos activos de Covid-19 en Baja California, con lo que ya suman 915 personas, informó la Secretaría de Salud del Estado.

El titular de Salud, Alonso Pérez Rico, señaló que Mexicali ingresó al “Top 20” de los municipios con mayor número de casos activos, encontrándose en el número 16 con 460.

Dijo que ayer el Estado tenía 825 casos y pasó a 915, siendo San Quintín y San Felipe las únicas ciudades que presentaron un decremento.

“Sigue elevándose ese número y recuerden, los casos activos son los que están transmitiendo la enfermedad”, expresó.

Los decesos

Además, el secretario de Salud del Estado destacó que se reportaron 36 nuevas defunciones en la entidad por Covid-19 y 336 casos confirmados con prueba PCR.

Respecto a los casos confirmados señaló que en el Estado hay 27 mil 653, de los cuales, 12 mil 55 se encuentran en Mexicali, 8 mil 924 en Tijuana y 3 mil 891 en Ensenada.

Respecto a los grupos más vulnerables son los adultos mayores arriba de 65 años de edad con 3 mil 768 pacientes, seguido por ciudadanos que tienen entre 30 y 34 años de edad con 3 mil 244.

“No se vale, cuídense, protéjanse, los de 30 a 34 años son los que más pueden traer el cubre bocas, ahorita lo tenemos que traer, hay que distanciarnos, no tocarnos la cara y no acudir a fiestas, este no es el momento”, agregó.

Mientras que las defunciones, ya alcanzó los 4 mil 443 en la entidad, aquí Tijuana encabeza la lista con mil 929, seguido por Mexicali con mil 849 y después Ensenada con 518.

Pérez Rico señaló que actualmente la ocupación hospitalaria de los hospitales del Estado es del 58% con 223 pacientes y 96 entubados.

En los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la ocupación hospitalaria es del 72% con 302 pacientes y 79 entubados.