Regalan pastilla para tranquilizar a perros de la pirotecnia

Tijuana, B.C.- -El personal médico de la veterinaria El Club de Nana 6225211 regalará tranquilizantes para perros con el propósito de evitar que sufran mayores afectaciones por la quema de pirotecnia en las fiestas de año nuevo.

La médica veterinario Lourdes Briceño explicó que es una pastilla que relaja a las mascotas durante 12 horas, es preferible que la consuman en ayunas, pero también puede ser escondida en la comida.

Bajará la frecuencia cardiaca, respiratoria, puede tener hipotermia y no se podrá mover. Por eso insistimos mucho, no le va a quitar el miedo a los cohetes, seguirá escuchando igual, teniendo el mismo miedo, pero no podrá huir. Es bien importante que si se les da la pastilla, esté en un lugar seguro”, indicó.