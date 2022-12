Piden apoyo para encontrar a Max, el perro rescatista de Bomberos Tijuana

Tijuana, B.C.- Max, el perro rescatista de Bomberos de Tijuana, sigue desaparecido en la colonia El Refugio, mismo que fue víctima de los truenos de la pirotecnia que ocurrieron el 24 y 25 de diciembre.

Luis Javier García Barrón, capitán del cuerpo de tragahumos y manejador de canino, explicó que el animal estuvo resguardo en la Estación 13, pero el estrés y estruendo lo hicieron escapar. Los vecinos le comentaron que lo vieron correr, pero por su apariencia imponente lo maltrataron y no lo resguardaron.

Detalló que en estos tres días lo ha buscado en la colonia El Refugio, Bulevar 2000, cerros y otros sitios, sin éxito. Sin embargo, en esta búsqueda ha sido acompañado por otras personas que también buscan a sus mascotas.

La esperanza de reencontrase con Max

García Barrón mantiene la esperanza de encontrar a Max, mismo que ha destacado en Estados Unidos por sus entrenamientos, además participó en las búsquedas de personas en los sismos de la Ciudad de México y Baja California que ocurrieron hace más de cinco años.

Es mucha impotencia, al final de cuentas es mi compañero. Estuvo conmigo 12 años, sí me da tristeza que no podamos saber dónde está. Quisiéramos de perdida enterrarlo como un elemento del Cuerpo de Bomberos. Estamos tristes”, declaró.

Max es un perro labrador negro, de 14 años caninos. Por su edad, presenta problemas en la cadera y cojea, pero es muy dócil.

“Eso es lo que más me angustia. No sé si está vivo o ya falleció, porque ya son tres días que no sabemos nada de él. Tenemos que entender que la pirotecnia afecta a muchas vidas, a nosotros nos afectó con nuestro animalito, pero afecta en muchos sentidos, la contaminación es tremenda, la pirotecnia genera mucha contaminación por los desechos de la pólvora quemada”, señaló.

Si ve a Max puede llamar al 911 o reportarlo directamente a la Estación 13. También se les pide resguardarlo y avisar al capitán.