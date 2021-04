Refuerzan operativos de vigilancia en Semana Santa

TIJUANA, B.C.- Con 500 elementos se lleva a cabo el operativo de Semana Santa por parte de Protección Civil, con rondines en los principales puntos turísticos de Baja California, hasta el momento solo se ha registrado un incidente.

Salvador Cervantes, coordinador estatal de Protección Civil, indicó que se estableció el operativo en conjunto con los tres órdenes de gobierno, para recorrer playas, parques, balnearios, entre otros.

“En el inicio del operativo se contaba con más de 500 elementos de diversas corporaciones, Protección Civil y Bomberos de los municipios, a esto se le suma el apoyo que están realizando las instancias estatales y federales”, apuntó.

No se ha presentado ningún incidente grave, afirmó el coordinador, únicamente el monitoreo de una persona que al parecer estaba desaparecida, pero se está indagando para verificar la veracidad.

Detalló que las investigaciones de la denuncia se llevan a cabo por parte de Bomberos de Tijuana, y si es positivo se procederá al operativo de búsqueda, todo ello se dio en un área turística no reconocida.

“La recomendación es que no se acuda a lugares que no están reconocidos como áreas turísticas, recordemos que en la zona de Playas de Tijuana hay muchos cañones dónde adicionalmente se va, pero no sé establecen estos lugares”, advirtió.

La zona de salvavidas se concentra principalmente en la zona del malecón de Playas de Tijuana.