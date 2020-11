Refuerzan medidas sanitarias en el sector turístico de Baja California

Tijuana, BC.- El sector turístico en Baja California se vería gravemente afectado de regresar la entidad a semáforo rojo.

Debido a que apenas están recuperándose de los efectos negativos que dejó la pandemia del coronavirus en los meses más graves, señaló la subsecretaria de Turismo del Estado, Ivette Casillas Rivera.

Ante este escenario se encuentran realizando nuevamente una campaña de concientización tanto en los empresarios del sector turístico como con los clientes sobre la importancia de respetar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, la toma de temperatura y contar con tapete sanitizante.

“Yo creo que sería muy catastrófico que volviéramos a cerrar algunas actividades porque hay algunas que no se volvieron a reaperturar, hay algunas empresas de transportistas turísticos que no volvieron abrir su negocio porque ya no les fue viable 8 meses de cero actividad”, declaró.

Recordó que de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado se tiene pronosticado que la próxima semana Baja California siga en semáforo anaranjado, esto si la población pone de su parte respetando todas las medidas sanitarias.

Por ejemplo, en el Valle de Guadalupe para evitar aglomeraciones, se pidió a los restaurantes que nuevamente ofrezcan solamente el servicio a las personas que cuenten con una reservación.

Dijo que actualmente se encuentran promoviendo todas las actividades al aire libre que son las que representan un menor riesgo de contagio debido a que se puede respetar la sana distancia.

Especialmente aquellas relacionas con el senderismo que ha tomado un auge importante en los últimos meses con la pandemia.

“En el mes de octubre promovimos mucho el tema de la certificación y obviamente hicimos mucha promoción de los tour operadores que tienen esta certificación”, comentó.

Resaltó la importancia de esto debido que aunque hay algunas zonas en donde la ciudadanía puedo hacerlos de forma autónoma, existen otras áreas en donde es necesario llevar un guía para no perderse y debido al grado de dificultad, lo que representa una actividad extrema para las personas que no cuentan con la condición para hacerlo.

Por lo que pidió la población que en caso de requerir de estos servicios, cerciorarse que la persona esté certificada ante la Secretaría de Economía y Turismo del Estado, ya que son personas con las que podrán realizar una actividad segura y en caso de alguna emergencia sabrá cómo atenderla.

Especialmente aquellas que se promocionan a través de las redes sociales, especialmente en Facebook.

Recordó que en diciembre una de las actividades más importantes es el avistamiento de ballenas.

Por lo que hubo un trabajo previo con los equipos de pesca deportiva para la creación de protocolos sanitarios y de seguridad.