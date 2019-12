Reconstruyen casa de abuelitos Ángel e Hilda; conocieron su historia en Frontera

Gracias a la campaña de Cobertón Frontera, en la que se obsequian cobijas a los más vulnerables, se logró algo más y fue la construcción de la casa de los abuelitos Ángel Ruiz y su esposa Hilda Leyva quienes viven con sus nietos Milagros y Jesús.

La historia llegó a los tijuanenses quienes al ver la situación de su vivienda decidieron apoyarlos y construirles un hogar.

“Fueron unos hermanos vinieron, les dimos las gracias, pero no sabemos quiénes son quedaron de volver y ojalá vuelvan, fue un regalo de cumpleaños para Milagros llegaron a las 6:00 horas y terminaron a las 12:00”, comentaron Miguel e Hilda.

Agregó que a pesar de que tiene diabetes no se dejará vencer pues busca como solucionar sus problemas.

“Todo está muy bien, me siento contento por todo el apoyo que nos han dado, que nunca se olviden de nosotros, sí tenemos necesidad, yo estoy enfermo de diabetes, a veces me da dolores de cabeza, haber cómo le hago, para juntar dinero y buscarle para tener mi seguro para mis medicamentos, y aparatos del oído no oigo, que más quisiera yo que oír”.

Por su parte, Hilda Leyva agradeció las cobijas entregadas por Frontera, así como la ayuda que les llegó.

“Muchas gracias, Dios los bendiga, fue mucha la ayuda, llovió mucho, y hacía mucho frío estaba muy helado, muchas gracias”, dijo.

Otra entrega de cobijas fue en la Colonia Antorchista, Tercera Sección, donde vive Abigail Siqueiros y su familia.

“En temporada de lluvias sí se puso algo fuerte aquí, pero ya vamos a estar más calientitos, en año nuevo queremos hacerles un pavito que nos regalaron, les agradecemos por las cobijas, muchísimas gracias”, concluyó.