Recibe el Insabi más pacientes y mismo dinero

El Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular (SP), cumplió el primer mes en Baja California, sin embargo, para los pacientes y autoridades es incierta la atención médica que se brindará de ahora en adelante y, sobre todo, si será gratuita.

De acuerdo al director del Insabi en el Estado, Marco Aurelio Gámez Servín, 937 mil personas del SP gozarán del Instituto, pero estima que el padrón crecerá a un millón y medio, pues también atenderán a las personas sin derechohabiencia, es decir, quienes no estén afiliados al IMSS, Issste e Issstecali.

Para ello, en los siguientes meses el Gobierno Federal repartirá una bolsa de 40 mil millones de pesos, los cuales se distribuirán entre todos los estados del País que hayan aceptado el Instituto.

El monto que le corresponda a la Entidad dependerá del número de incorporadas al Insabi y el tipo de enfermedades y costo.

Los retos

El director del Hospital General de Tijuana (HGT), Alberto Reyes, reconoció que en el primer mes de implementación del Insabi perjudicó en el abasto de medicamentos e insumos.

“Nos ha afectado porque no tenemos recursos, porque no se cobra nada y no hay recursos económicos para poder trabajar. El gobierno lo está absorbiendo, pero a veces es lento”, dijo.

“El problema es que cuando se instale es cómo le vamos a dar abasto a tanta población. O sea, tienen que planearlo bien, pensarlo bien y saber lo que van a hacer ese tiempo”, indicó.

El titular del HGT dijo que es urgente la construcción de otro hospital, porque el actual es insuficiente para atender a la población de la región, ya que cuenta con 219 camas para los pacientes, quienes tienen que esperar de dos a tres meses para ser intervenidos.

El delegado federal Alejandro Ruiz Uribe afirmó que habrá una etapa de aprendizaje para que la gente entendiendo en cómo funciona el Insabi.

El secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, dijo que junto con el Insabi administrará las unidades médicas de primer contacto y posiblemente las de segundo nivel.

Falta de claridad en nuevo servicio

El gestor del Área de Procesos Sociales y Gobernanza de la Universidad Iberoamericana, José Leonardo García Fernández, opinó que aunque el Insabi tiene buena intención dejará más al descubierto la falta de hospitales y centros de salud en Tijuana, así como la carencia de fármacos e insumos.

Esto también evidenciará todavía más la necesidad de contar con más médicos generales, especialistas, enfermeros, quienes a su vez necesitarán que las autoridades les proporcionen materiales y espacios dignos para trabajar, principalmente.

“Es un proyecto que está haciendo con fallas estructurales previas en el marco de un fenómeno donde en el afán de decir que se hizo, las poblaciones están en la incertidumbre”, sostuvo.

Pacientes están en incertidumbre

La preocupación es también para los pacientes, como ejemplo los de la asociación civil Amigos Pro Renal Dona Vida, Recibe Esperanza, cuyo director nacional es Gonzalo Rodríguez Pinal, quien mencionó que cuando existía el Seguro Popular las personas menores de 18 años recibían tratamientos y medicamentos renales, pero ahora con el Insabi desconocen si estarán amparados.

“Hay una confusión muy grande en si pagas o no pagas, no hemos visto qué beneficios vamos a tener. El Insabi tendrá la responsabilidad de cubrirnos, porque el Seguro Popular sí nos cubría hasta los 18 años”, indicó.

La asociación actualmente en Baja California ayuda 500 personas, quienes están en la incertidumbre y algunas de ellas se quejan por en el Hospital General de Tijuana (HGT) tuvieron que pagar casi 30 mil pesos por el cambio de un catéter, cuando antes este procedimiento era gratuito.