Quiere Hank componer ‘desastre’ en seguridad

Jorge Hank Rhon decidió buscar la Gubernatura para regresar la seguridad a Baja California al considerar que actualmente el tema es un “desastre” en la entidad.

En entrevista con FRONTERA el candidato del Partido Encuentro Solidario, consideró que para poder atacar esta problemática y dar resultados, primero se necesita mejorar las condiciones laborales de los policías. Al contar con seguros de vida, gastos médicos y un salario digno, podrá responder correctamente, expuso.

También los ayudará con los instrumentos necesarios para hacer su trabajo, dijo, tales como uniformes, botas, armas y el apoyo técnico como cámaras de video, cámaras corporales para los oficiales y los drones que pueden ser utilizados para mantener una vigilancia “completa, total y absoluta”.

Señaló que la violencia ya no solo se registra en Tijuana y Mexicali, también se da en Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, cuando con anterioridad no sucedía.

¿POR QUÉ QUIERE SER GOBERNADOR Y POR QUÉ EN ESTA OCASIÓN?

La verdad en esta y en la anterior es lo mismo, lo que yo tengo es mucho agradecimiento y lealtad para con los bajacalifornianos y para con Baja California por supuesto y pues definitivamente me hicieron empresario, me hicieron la gran familia y por consiguiente dije bueno ¿Cómo le regreso algo de lo mucho que me ha dado? Me acordé de mi experiencia en el municipio, la verdad me la pasé muy bien, fui muy feliz, creo que hice muy feliz a mucha gente e hicimos bastante por el municipio, nunca tanto como se necesitaba y dije bueno ¿Cómo le puedo pagar? Desde la gubernatura en donde puedes para estas alturas y así como estamos ahorita pues regresarles básicamente todo lo que les ha quitado este gobierno entonces ¿Por qué no hacer la lucha? Porque no definitivamente llevar las propuestas a todos los bajacalifornianos y pedirles a ustedes los que evalúen y si ustedes con su voto determinan que sea yo su próximo gobernador pues muy feliz de serlo y tratando de regresarles la seguridad por supuesto, la educación y el desarrollo que tanta falta nos hace por un lado y por el otro lado, demostrarles que verdaderamente vengo aquí para servir y no servirme.

DURANTE LA CAMPAÑA ¿QUÉ LE DICE LA CIUDADANÍA?

Pues fíjate que básicamente la seguridad, es un desastre, es una verdadera tristeza… cuando menos están muriendo dos personas por municipio, por violencia diario, estas hablando de los cinco municipios, Tijuana como quiera siempre había rencillas y en Mexicali también, pero no se había visto en Ensenada y ahora se ve, no se había visto en Rosarito y ahora se ve y en Tecate, el pueblo mágico que se jactan de ser, desafortunadamente también entonces básicamente la inseguridad que los tiene preocupados y espantados y por otro lado la salud que desafortunadamente de alguna u otra forma este gobierno se le pasó, se le olvidó y no quiso proveer de medicinas a los hospitales y a las clínicas de gobierno y desafortunadamente hay una carencia total de medicamentos lo cual ha provocado que la población de Baja California pierda la salud y hemos tenido muchas, muchas bajas por covid, muchas bajas por violencia y también por enfermedad.

EN EL TEMA DE SEGURIDAD ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?

La verdad de las cosas lo que les digo es que no le puedes pedir algo a alguien que no lo tiene entonces primero le tienes que dar seguridad tu a la policía, tú como gobierno, dándoles los seguros, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el seguro familiar, un sueldo justo y finalmente todos los instrumentos como son los uniformes, las botas, las armas, y luego el apoyo, el apoyo técnico que viene siendo las cámaras, las cámaras de video, los botones de pánico, los gps, las patrullas, las cámaras personales de cada policía y los drones que ahora se utilizan mucho precisamente para mantener una vigilancia completa, total y absoluta, no solo en la ciudad sino también en los valles y también por supuesto centros de control y mando que estén perfectamente avituallados para que vean desde ahí donde se requiere en algún momento de apoyo judicial y pues que desde ahí los manden, siento que así le regresaremos la seguridad, así como lo hicimos en Tijuana.

¿CÓMO ATENDERÁ EL TEMA DE LOS FEMINICIDIOS EN BAJA CALIFORNIA? UN PROBLEMA QUE HA CRECIDO

De igual manera nada más que si apoyando más la ley, desafortunadamente ahorita no está perfectamente establecido que es un feminicidio y tardan dos o tres días para empezarlo a calificar como tal entonces una respuesta más rápida a nivel de investigación para ver si es o no un feminicidio y la forma en cómo se debe de investigar y de atacar y de tratar obviamente de que aminore lo más posible, es posible, es viable con los mismo dándole seguridad al policía para que él te la regrese a ti.

¿CUÁL ES SU PROPUESTA EN MOVILIDAD?

Pues fíjate que el IMOS esta, pues yo no sé, yo creo que lo hicieron única y exclusivamente con fines recaudatorios y desafortunadamente no analizaron las diferentes rutas en las diferentes ciudades, no hablo solamente de Tijuana.

En todo el Estado en donde, desafortunadamente también el loquito, yo así lo determino porque el señor gobernador no puede estar bien, totalmente cuerdo para hacer tantas tonterías, tantas agresiones hacia la población, se puso a dar placas, se puso a vender placas, a 500 dólares y un par de placas anteriormente era el sustento de una familia, era un negocio aquí de 25 a 30 mil dólares y en Mexicali valían hasta 45 mil dólares y pues de repente empezó a entregar placas y hasta donde se van cerca de las 10 mil placas que vende en 500 dólares.

Esto qué quiere decir, que pues tu negocio de valer 30 mil dólares bajo a 500 dólares, pero además la sobrepoblación indiscriminada de servicio público ha hecho que haya un total descontrol, lo vamos a estudiar junto con ellos por supuesto, siempre han sido muy amigos míos, siempre me he llevado muy bien con los taxistas y con todo el transporte público y yo platiqué con ellos y me han dicho: ‘oiga, regréselo a los municipios’, pero si lo regreso ahorita es una bomba de tiempo, porque no lo arreglamos primero entre todos, ustedes y yo, ustedes me dicen que se expidieron muchas placas sin respetar la ley, sin el acuerdo previo que ustedes tenían, bueno, porque no lo revisamos entre todos y vemos primero cuántas hacen falta y después si ustedes me lo permiten, vamos hacer un estudio ciudad por ciudad para que de alguna forma cuadriculemos la ciudad de un lado para el otro.

DE SUS COMPAÑEROS CANDIDATOS ¿QUIÉN ES SU MÁS GRANDE CONTRINCANTE?

El abstencionismo, ese es el más grande contrincante definitivamente, yo voy por las propuestas que les estoy haciendo a los bajacalifornianos esperando contagiarlos del entusiasmo que siente tu servidor y la certeza de que les regresaré lo que les han quitado, a parte de darles seguridad, educación y desarrollo y siento que el más grande rival es el abstencionismo.

LUPITA JONES DIJO QUE LE OFRECIERON 5 MDD PARA DECLINAR A FAVOR DE USTED ¿ES CIERTO ESTO? ¿QUE NOS PUEDE DECIR AL RESPECTO?

Pregúntale a ella, yo no tengo la menor idea… no, ni lo creo.

¿QUÉ OPINA DEL ACTUAR DEL GOBIERNO DE MORENA?

Hijole, es bien difícil, porque yo todavía tengo en la cabeza lo que mi madre me enseñó y mi madre me dijo que si no tenia nada bueno que decir de alguien no digas nada, entonces pues nada… ninguna buena.

DÍGANOS LA PRIMERA PALABRA O FRASE QUE SE LE OCURRA SOBRE LOS SIGUIENTES PERSONAJES: