Quedan migrantes atrapados por 12 horas en muros de EU

Tijuana, B.C.- Los migrantes que están atrapados entre los muros de Estados Unidos y que cruzaron de manera irregular desde Tijuana tardan 12 horas en promedio en ser procesados por los agentes de la Patrulla Fronteriza para solicitar el asilo humanitario.

Así lo informó el director en San Diego del Comité de Servicios Amigos Americanos (ASFC), Pedro Ríos, quien dijo que los migrantes pisan el territorio estadounidense de manera ilegal porque en Tijuana carece de recursos económicos para esperar hacerlo de manera segura a través de la aplicación digital CBP One.

No tenemos los fondos para quedarnos semanas, meses, esperando en Tijuana para nosotros es más fácil si cruzamos en este momento, porque no tenemos cómo pagar un hotel, no sabemos dónde quedarnos en Tijuana y por esa razón nosotros hemos comentado que esa aplicación no responde a esa situación de personas que vienen en busca del asilo, las personas siguen en peligro”, apuntó.