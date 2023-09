Disminuyen cruces de migrantes por mar; ya escalan el muro

Tijuana, B.C.- De acuerdo a la División de Rescate de la Dirección de Bomberos Tijuana, disminuyeron los cruces irregulares por el mar de playas de Tijuana hacia Estados Unidos debido a que las y los migrantes están aprovechando que hay cercos fáciles de escalar o atravesar en la zona del muro fronterizo.

El domingo se registraron a varios, menores de edad y adultos, que corrieron hacia la arena y removieron la cerca para pisar el suelo estadounidense y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza Norteamericana.

Ayer lunes elementos de la Guardia Nacional (GN) quitaron una escalera a unas personas que la prestaban a los migrantes para que se brincaran las nuevas vallas de metal.

Nosotros nos enfocamos más en lo que es la parte de la playa, pero sí hemos visto que han cruzado por ahí la gente porque subir por la reja es mucho más fácil, mucho más sencillo. Ellos cruzan al ‘Otro Lado’ y se dejan agarran por migración”, declaró el titular de la División de Rescate, Juan Hernández Liñal.

Te puede interesar: Baja en Tijuana duración de nuevos negocios

Explicó que las y los salvavidas solo intervienen cuando los migrantes están en el mar y piden auxilio, debido a que muchos creen que se les va a rescatar y a liberarlos en el Imperial Beach, del lado estadounidense.

“Nosotros nos vamos a entrar, aunque sea de día, si los migrantes no piden la ayuda, no levantan la mano de que se están ahogando, nosotros no los vamos a cruzar hacia el ‘Otro Lado’. Nosotros los vamos a sacar por el lado mexicano, mucha gente piensa que nosotros les ayudamos y los sacamos del ‘Otro Lado’”, aclaró.

Intentos de cruces

Mientras que en la noche, los salvavidas están en guardia desde su centro de control y los agentes de la patrulla fronteriza les avisan cuando hay migrantes en el mar.

“En la noche no se hace vigilancia allá abajo, ya recibimos nosotros la notificación, nos hablan y nos dicen que CBP detectaron a migrantes que quieren cruzar por el mar, nosotros nos activamos, llegamos ahí al lugar y estamos a la expectativa de que alguien pida la ayuda”, explicó.

En la zona del muro de playas en lo que va de este año se han registrado 20 intentos de cruces por mar, 4 rescates en el muro y un ahogamiento, por lo que ante esta nueva crisis migratoria admitida por la Dirección a Atención al Migrante en Tijuana se deben redoblar esfuerzos para evitar que las personas crucen de manera irregular a la Unión Americana.

Te puede interesar: Homicidios Tijuana: matan a uno en la Cacho

“Si vemos que la gente está cruzando o pretende cruzar por el mar es hablar con ellos y hacer esa labor preventiva, decirles de qué se trata ahí, cómo están las corrientes, que es peligroso, que busquen alternativas, la mejor alternativa es hacerlo legalmente por medio de la aplicación (de CBP One)”, dijo el jefe.

Advirtió que quienes entran al mar cerca del muro tienen grandes posibilidades de sufrir algún accidente o perder la vida debido a las corrientes peligrosas.

“Si tú te paras a un metro de distancia de dónde están los tubos, el agua te va a llegar a las rodillas, pero si te acercas medio metro… un paso que des eso provocará que te hundas, es mucho más profundo en esa área por la erosión que hay”, alertó Hernández Liñal.