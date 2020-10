Provoca ansiedad a maestros falta de acceso a internet

Tijuana.- Las clases A Distancia también han resultado estresantes para los maestros de nivel básico, pues entre los principales problemas están la falta de equipo de cómputo y el acceso a internet.

El titular del sindicato de profesores de la CNTE, Marco Antonio Pacheco Peña, expuso que la nueva modalidad de enseñanza exige implementar diversas dinámicas para mantener la atención de los alumnos y tener la paciencia al momento de presentar fallas en los dispositivos tecnológicos.

Comentó que de lunes a viernes se imparten clases de máximo dos horas y media, de las cuales el mayor tiempo se va en resolver el problema de la conexión a internet entre los profesores y alumnos.

“Se está batallando mucho con los niños porque al final de cuentas el niño es inquieto, es intranquilo, imperativo, no puede estar quieto, no puede estar sentado, es juguetón, no se puede controlar la cuestión de la disciplina con las niñas y con los niños. Además, constantemente se nos cae la red o nos quedamos hablando solos nosotros o se quedan los niños hablando solos porque se desconecta el profesor”, dijo Pacheco Peña.

Al respecto, director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del Cetys Universidad, José Luis Bonilla Esquivel, opinó que el Gobierno debe priorizar el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros, principalmente en lo que se refiere a sueldos y pago puntual de los mismos para evitar manifestaciones.

Bonilla Esquivel señaló que los profesores con mayor experiencia laboral son los que menos se han adaptado a las clases A Distancia porque se resisten a capacitarse en el uso de la tecnología y se niegan a pedir ayuda a los profesores jóvenes.