Protección Civil Tijuana pide extremar precauciones por pronóstico de lluvias

Tijuana, BC.- Ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana de Año Nuevo, la Dirección de Protección Civil, hace un llamado a la población para extremar precauciones y evitar así un incidente por causa de las precipitaciones que se estima arriben a la región a partir del sábado 31 de diciembre por la tarde.

De acuerdo a los modelos meteorológicos, las probabilidades de lluvia se mantienen bajas para este viernes 30 de diciembre, al igual que para el sábado 31 por la mañana; sin embargo, las primeras precipitaciones se estiman alrededor de las 16:00 horas, con algunos vientos ligeros y temperaturas máximas de 17 grados centígrados.

Después de las 22:00 horas del sábado 31 de diciembre, las probabilidades de lluvia son del 100%, con intervalos de fuertes aguaceros con un acumulado de entre los 19 y 25 milímetros, temperaturas mínimas de 11 grados centígrados, así como algunos vientos, los cuales podrían alcanzar ráfagas de hasta 65 km/h.

Seguirán las lluvias el domingo

Protección Civil Municipal detalló que para el domingo 1 de enero, Año Nuevo, se espera una condición mayormente nublada con probabilidad de precipitaciones de un 50%, temperaturas máximas de 14 grados centígrados y mínimas de hasta 8 grados, con un posible acumulado de entre 2.5 y 6 milímetros de lluvia.

Desde el pasado martes 27 de diciembre el Ayuntamiento de Tijuana activó el estado de prealerta por una serie de tormentas que llegaron a la región desde inicios de esta semana.

Desde entonces se ha mantenido una estrecha coordinación entre las dependencias municipales y las nueve delegaciones involucradas en la atención de incidentes, con un saldo blanco hasta el momento en la ciudad.

Recomendaciones

Para garantizar la seguridad de las familias tijuanenses y el de su patrimonio, Protección Civil Municipal reitera a la población una serie de recomendaciones para este pronóstico de lluvias, principalmente el no cruzar a pie o en vehículo avenidas rápidas de agua, como arroyos o calles inundadas.

De igual manera, no tirar basura en cauces de ríos, arroyos o vía pública, no salir de casa si no es necesario, protegerse de cambios bruscos de temperatura, reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911 y mantenerse al pendiente de las indicaciones de las autoridades, redes sociales de Protección Civil o nuestro portal www.proteccioncivil.tijuana.gob.mx.