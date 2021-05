Propone que 7 mil policías vigilen la ciudad: Kathia Bustillos

Tijuana, BC.- En material de seguridad, la candidata a la alcaldía de Tijuana por el Partido Baja California, Kathia Bustillos Iturralde, le apostará a aumentar el salario a los policías municipales y mejorar sus condiciones laborales.

En entrevista con Frontera, dijo que entre los temas que buscará mejorar con los uniformados de la ciudad será el seguro de vida, la pensión y las incapacidades, que muchas veces no se les resuelve favorablemente a pesar de que les haya pasado en servicio.

Consideró que para poder hacerle frente al tema de inseguridad, primero el municipio debe de atender a las personas que cuidan a la población. Para esto hará los cambios necesarios en el presupuesto para que el recurso llegue a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluyendo realizar una disminución en el aparato burocrático.

DURANTE LA CAMPAÑA, ¿QUÉ LE DICE LA CIUDADANÍA, CUÁLES SON SUS NECESIDADES?

Hemos hecho una campaña paralela en redes sociales y también en el campo, hemos recorrido muchas de las colonias, caminamos más de 10 kilómetros diarios, conociendo y escuchando a la ciudadanía, cuáles son los temas primordiales que les aquejan, dentro de los cuales hemos encontrado el tema de inseguridad por supuesto, también el tema de los servicios municipales que no se les otorga por parte del municipio, pero sobre todo el hartazgo y la desilusión de los partidos políticos, se sienten utilizados porque nada más los candidatos acceden a ellos, van y los visitan, les hacen una serie de promesas que nunca les cumplen y nunca regresan, entonces si se siente esa parte de utilización por parte de la política.

EN EL TEMA DE SEGURIDAD, ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?

El tema de seguridad es un reclamo constante y un tema coyuntural para la tranquilidad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El tema que le corresponde el municipio es la prevención del delito, más que un enfrentamiento frontal, nosotros lo que hemos platicado es la gestión, la coordinación adecuada con los otros niveles de gobierno para que cada quien haga la parte que le corresponda, pero en el tema de prevención hemos visto que las últimas administraciones se les ha olvidado que esa es su responsabilidad, apenas hace unas semanas empezó otra vez la coordinación y reapertura para lo que corresponde al municipio en función de su prevención puntual, entonces hay muchos temas que hay que trabajar.

Hemos hablado de que no cuidamos a quien nos cuida, lo cual es un tema muy importante; nos hemos reunido con mandos policíacos para entender la problemática desde la corporación y el tema de la dignificación que lo hemos platicado, necesitamos cuidar primero su seguridad personal, su seguridad laboral y su seguridad como personas porque ellos dicen primero somos ciudadanos, somos personas y después somos policías, entonces en la parte de la dignificación viene este tema que luego me dicen que todos los candidatos lo traen, pero la realidad es que no se ha llevado acabo y es una cosa que tenemos que realizar, de mejorar los sueldos que tienen, darle las prestaciones que les corresponde, tener el seguro de vida que no tienen, las pensiones; ayer que nos reunimos con mandos policíacos nos decían también el tema de la incapacidad, cuando son heridos, es un problema de salud muy importante que no se les resuelve entonces tenemos 2 mil 426 policías aproximadamente, menos los que están incapacitados y demás, estamos contando alrededor de 2 mil policías, 1.28 policías por cada mil habitantes cuando al recomendaciones por lo menos tres por cada mil, entonces tenemos también que devolver la confianza de la ciudadanía con la policía, tenemos que tener mas policías también, nosotros somos el mancipo mas grande en toda la república mexicana deberíamos estar teniendo alrededor de 7 mil policías en activo.

EN EL TEMA DEL PRESUPUESTO, MUCHO DE ESTE DINERO SE VA AL PAGO DE LOS BURÓCRATAS Y CADA AÑO PIDEN AUMENTOS, ¿CÓMO HACERLE FRENTE?

Definitivamente tenemos que hacer una reingeniería de cómo se trabaja en el ayuntamiento, hay muchísima gente que está, que no es funcional, que no está haciendo nada por la ciudad ni por la ciudadanía, entonces tenemos que considerar eso y no tenerme miedo a hacer una reingeniería que solamente nos va aportar porque más del 60% es gasto corriente, entonces no estamos invirtiendo en donde verdaderamente tenemos que solucionar los temas.

OTRA DE SUS PROPUESTAS ES LA MOVILIDAD ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?

Yo tengo cinco ejes en mi plan de trabajo, el primero es gobierno y administración, el segundo que traigo es urbanismo, movilidad e infraestructura, que es todo un tema muy grande, no tenemos un trazo urbano, se nos olvidan los proyectos del Implan, no se le da seguimiento puntual a los que son a mediano y largo plazo porque también tenemos un problema con las administraciones, cada administración entra y borrón y cuenta nueva, cuando lo que tenemos que hacer es evaluar los proyectos que sí están funcionando y si son perfectibles hay que mejorarlos y si son elefantes blancos hay que desaparecerlos.

En el tema de movilidad sabemos que no tenemos un sistema integral de transporte y eso conlleva a que la gente busque cómo desplazarse, transporte caro, pierden todo el día entre lo que van y vienen, y eso no es posible, somos el peor sistema de transporte en la república mexicana y el más caro. A mi me preguntan del SITT y les digo, hay que hacer un diagnóstico ¿Cuántos millones se han invertido en el SITT? ¿Qué es lo que hace falta? Solo se hizo la fase uno, lo hemos abandonado, hay que hacer los diagnósticos y tomar decisiones.

OTRO TEMA QUE LA GENTE SE HA QUEJADO ES LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, ¿CUÁL ES SU PROPUESTA PARA ATENDER A ESTA POBLACIÓN?

En el tema de salud, tenemos que buscar una salud integral, que quiere decir es física y mental, muchas de las personas que viven en situación de calle son personas que hay que atenderlas, hay que ayudarlas y no se ha hecho. Hay gente que a lo mejor vive aquí porque no tiene otra manera de regresar a su tierra, entonces hay que ver la manera de los como si en lugar de los como no. Hay que rehabilitar a la gente, el problema de drogadicción que tenemos es terrible. Tenemos un Hospital de Salud Mental que no se le da el uso ni se le apoya convenientemente entonces tenemos que hacer como si podemos resolver el tema.

DE SUS COMPAÑEROS CANDIDATOS, ¿QUIÉN ES SU MÁS GRANDE CONTRINCANTE?

Tenemos la marca que por ser marca y porque está en el gobierno pues tiene un peso y a parte tiene todo el recurso, todo el aparato y lo están utilizando y tenemos la alianza básicamente.

¿POR QUÉ LA CIUDADANÍA TENDRÍA QUE VOTAR POR USTED?

Primero porque la marca verdaderamente no trae candidato, es solamente la marca, y no hemos visto que haya propuestas sensatas y puntuales para los problemas de la ciudad, el caso de la alianza ya pasamos por ellos, son los mismos y la verdad que si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a obtener los mismos resultados. Yo soy ciudadana, yo he padecido y sigo padeciendo porque no se me quita por ser candidata los problemas que nos aquejan en la ciudad, yo tengo este compromiso, yo le tengo verdaderamente este amor a mi ciudad, a Tijuana y tengo una trayectoria comprobable en la cual yo le puedo regresar a mi ciudad todo lo que me ha dado, que ha sido mucho, yo no tengo una carrera política, no me interesa ver el bien para mi nada mas, yo creo que los servidores públicos se han servido en lugar de servir a la comunidad y a parte yo tengo el compromiso de que yo me voy a quedar los tres años.

Díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personajes:

Jaime Bonilla Valdez: Corrupción.

Andrés Manuel López Obrador: Se debería jubilar.

Jorge Ramos Hernández: Quiere ser servidor público, pero no le sale.

Monserrat Caballero Ramírez: Yo no la he visto en la campaña.

Inrida Leyzaola Osorio: No tengo el gusto de conocerla.

Adriana Millanés Salas: Es amiga mía, creo que es una buena ciudadana.

Lourdes Inzunza Medina: Pues ya no existe ¿no?

Gina Soler Carmona: Ha trabajado en la administración pública y ha tratado de hacer desde su trinchera lo posible.