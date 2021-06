Propone Jorge Ramos crear universidad municipal en la Zona Este

TIJUANA, B.C.- Despreocupado y con manos al volante Jorge Ramos habló con FRONTERA sobre crear en Tijuana una Universidad Municipal, propuesta que explica mientras conduce hacia una colonia de aquella zona, Terrazas del Valle.

El candidato panista a Alcaldía de Tijuana por la alianza "Va por BC", conformada por PRI, PAN y PRD, consideró que se trata de una zona abandonada por el actual gobierno.

Sería una gran oportunidad para aquellos jóvenes que buscan continuar sus estudios a nivel superior y ayudaría a alejarlos de la delincuencia, apuntó sobre su nueva propuesta.

El también ex alcalde aseguró que le duele ver a Tijuana en las condiciones en las que se encuentra pues dice que sus hijas e hijo viven en esta ciudad y no es lo que quiere para ellos.

De ganar las próximas elecciones del 06 de junio, expuso, lo primero que haría será limpiar las áreas verdes existentes y crear más.

¿Usted siempre conduce?

Yo paso todos los días por aquí Ashley, miro el problema, no me quedo en mi zona de confianza a esperar. En campaña la mayor parte del tiempo yo manejo porque me sé mover en mi ciudad y no todos pueden decir lo mismo, hay candidatos que no saben, yo sí.

Mira como se ve todo lleno de basura, no es justo, cuando yo fui Alcalde yo limpié, yo recogí basura, eso se debe hacer, salir y conocer la problemática, es inaceptable que el gobierno deje todo esto así, que se hagan los que no ven nada cuando el problema de basura es mucha, y todos lo vemos.

Yo me acerqué a los trabajadores que manejan los camiones de basura los que recolectan y me comprometo, me comprometo en que si no los vacunan yo lo haré cuando llegue al gobierno, ellos son los segundos héroes, mientras estamos en casa en cuarentena los estaban trabajando recolectando nuestra basura.

En cuanto a la zona este, sabemos es una zona donde persiste la delincuencia ¿Tiene algún plan para ayudar?

Hay una propuesta que yo no me atrevía a decirle todavía, si me eligen su alcalde este próximo 6 de junio vamos a hacer en mi gobierno una universidad municipal. Fijate que unos jóvenes preparatorianos se acercaron a mi en campaña y me dijeron que necesitaban una escuela cerca, una universidad preparada y que fuera accesible, sabemos que en esta zona hace falta eso, alumbrado, vigilancia y escuelas, escuelas de calidad, es por eso que lo planteó con mi equipo y nos dimos cuenta de que si se podía, podíamos hacer una universidad municipal, lo que significa que sería gratuita, una universidad con profesores profesionales, gente con ganas de ayudar y salir adelante.

Foto: Gustavo Suárez

Las últimas semanas han estado los “Gaviotones” en el tema de conversación de muchas familias ¿Que va a hacer para combatir esa problemática?

Desde el día uno van a desaparecer, para mi es indignante y difícil ver cómo van madres con sus hijos y corren peligro, pero ¿saben por qué? La policía no está ahí, deben de cuidar, proteger, prevenir que eso pase, mirábamos como uno de esos gaviotas le aventaba una piedra a un auto, eso no debe pasar. Desde el día uno se van a acabar.

Esto va de la mano con la policía. Una policía mal pagada no va a hacer su trabajo, tenemos que cuidar a la policía, nadie da la vida por nada, los policías sí. Valen mucho para la comunidad y en conjunto podemos ayudar.

Durante el camino Jorge Ramos señaló que en el bulevar 2000 hacen falta al menos siete puentes peatonales, los cuales ya tiene identificados y planea construirlos de primera calidad en su gobierno.

Al arribar a la ubicación ya esperaban decenas de personas al candidato Jorge Ramos, quien anunció su compromiso de construir una universidad municipal en la zona Este y la adhesión a su campaña de dos candidatos a diputado de Fuerza X México.

Se están sumando diputadas y diputados así como a otros porque somos los únicos que le pueden ganar a quienes están en el poder”, dijo Ramos.

“Quiero agradecer a mis invitados especiales, a mis amigos y amigas de Fuerza México, gracias por confiar, por dar El Paso para los Tijuanenses”, apuntó.

Los candidatos por los distritos 12 y 13, Pepe peña y Rigoberto Magaña, respectivamente, expresaron su apoyo total a Ramos ante su candidatura y se comprometieron a unir fuerzas por el bien de la ciudadanía.

"Mi mensaje es para todos los ciudadanos que están participando por partidos que a una semana de la elección ya no tienen oportunidad, yo te estoy convocando para que tu voto lo uses inteligentemente, útil, nosotros somos el único proyecto que realmente le puede ganar a la gente que ahorita está haciendo un mal gobierno", aseguró el aspirante a Alcalde de Tijuana.