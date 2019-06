Promete sanear finanzas de BC en dos años

El póximo gobernador de Baja California se comprometió a sanear, en un periodo de dos años, las finanzas públicas del Gobierno del Estado con el apoyo de la Federación.

“Vamos a resolver esos problemas financieros y nosotros vamos a sanear en los próximos dos años las finanzas del Estado, del Issstecali, a los maestros se les va a pagar a tiempo, no nos asusta”, declaró Jaime Bonilla Valdez, virtual gobernador del Estado.

En el desayuno que ofreció a medios de comunicación con motivo del Día de la Libertad de Expresión, señaló que no le preocupa el tema financiero, porque trae un plan para atacarlo, inclusive es mayor prioridad para él la inseguridad.

Respecto a la situación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo que no los va a “desamparar” e inclusive el recurso que brinda el Estado a la universidad aumentará.

“Pronto vamos a dar a conocer el proyecto que traemos para lograr que ningún universitario se quede sin universidad, pensamos nosotros en eliminar el examen de admisión, es un costo que sentimos nosotros es innecesario”, indicó.

La UABC no tendrá problemas económicos, expuso, y esto se deberá a que en su administración le invertirán a la educación.

Asimismo en seis meses resolverá el problema de la contaminación y se van a construir las plantas de tratamiento para que los escurrimientos de aguas negras no lleguen a las playas.

El ingeniero expresó que sigue en pie su lucha por ampliar el periodo de la Gubernatura de dos a seis años en el Estado.

“Nosotros siempre hemos sido de la idea de que mis derechos políticos se deben de respetar, y vamos a hacer las diligencias dentro del marco de la ley y las leyes para que se respete lo que nosotros creemos que fue un verdadero engaño, la reforma electoral”, comentó.

Aseguró que la mayoría de los ciudadanos desconocía que había cambiado el periodo y las autoridades como el Tribunal Superior nunca han analizado a fondo el tema.

Dijo que al PAN le interesa que sea de dos años, porque creen que en este periodo pueden regresar a gobernar.

No asistirá con AMLO

En otro tema, Bonilla Valdez reveló que no asistirá al evento que encabezará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el Centro de Tijuana.

“No puedo asistir simple y sencillamente porque no tengo mi constancia de mayoría y mientras no me entreguen mi constancia de mayoría no está concluso el proceso electoral, los que sí van a poder asistir son los que tengan su constancia”, manifestó.

Dijo que sí sostendrá una reunión con López Obrador, pero será de carácter privado.

“(Lo que anunciará AMLO) Es un tema de unidad, es un tema de derechos humanos y el Presidente lo ha dicho que el valor más importante de la vida son los derechos humanos de la persona, y él ve el problema de migración como un problema de derechos humanos, no se debe de ver solo el aspecto económico”, puntualizó.