Prohíbe UABC que sus estudiantes atiendan paciendes con Covid-19

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) prohibió que sus estudiantes de Medicina atiendan la contingencia del Covid-19 dentro de los hospitales, con el fin de resguardar su integridad, a pesar de que el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, haya solicitado lo contrario.

Así lo sostuvo el rector de la Máxima Casa de Estudios, David Octavio Valdez Delgadillo, después de informar que 16 alumnos se infectaron de coronavirus y 29 esperan los resultados d e los exámenes médicos para descartar o confirmar la enfermedad.

La prohibición aplica para los estudiantes de medicina y enfermería de los grados de interinato y pasantía de esta región, a pesar de que el gobernador del Estado insista.

Valdez Delgadillo consideró que la emergencia del coronavirus debe ser atendida por el personal médico que cuenta con experiencia profesional.

“Se consideró que era importante que quienes ya cuentan con experiencia profesional y no en formación académica, fueron los presentes en la contingencia. Esto se trató de platicar con el gobernador y se le intentó contactar, pero no hubo éxito en comunicarse con él”, dijo.

Al respecto, las autoridades estatales de la Secretaría de Salud se comprometieron a proteger a los estudiantes de la universidad, quienes durante esta contingencia podrán atender a los pacientes ajenos de covid-19.

Asimismo, otros serán removidos a otras áreas, con el propósito de resguardar su salud.

“Tenemos que proteger a nuestros pasantes. Obviamente, no vamos a mandar a nadie a atender a pacientes Covid si no les damos con qué protegerse, porque si no al rato lo que sucederá es tener a otra persona enferma”, aseguró el titular de la dependencia.

Y agregó que en caso de que los alumnos sean obligados a realizar actividades que pongan en riesgo su integridad deben notificarlo a los directivos de los nosocomios o a la Secretaría de Salud.