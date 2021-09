Profesor busca a ex alumno Jonathan de la Secundaria 21 de Tijuana

Tijuana, B.C.- Y entonces César Peña, profesor jubilado, limpia su hogar y encuentra una carta de su ex alumno Jonathan Caleb Mendoza, a quien le perdió la pista hace más de una década y con quien desea reencontrarse para retomar la amistad.

La misiva está firmada con ‘Amigos x siempre’ y es un compromiso que mantiene a pesar del tiempo.

Por ello, el jubilado solicitó el apoyo de la ciudadanía, especialmente de la comunidad escolar de la Secundaria Técnica 21, ubicada en Pórticos del Lago de Tijuana, para encontrar al joven, a quien impartió clases entre 1999 y 2001; promete no reclamarle por las tareas que dejó pendiente.

Teresa Peña Jiménez, hija del jubilado, compartió que su padre está inquieto por saber de Jonathan debido a que sufría problemas familiares que le afectaban en sus estudios.

Esto lo supo el profesor porque impartía la clase de Civismo y Ética y tuvo el don de ganarse la confianza de los estudiantes, quienes en su mayoría vivían con padres disfuncionales, problemas de alcoholismo o ausentismo.

Eran muy padres, eran muy divertidas, y por lo tanto al ser un maestro muy relajado, se ganaba la confianza de los alumnos que le platicaban sus situaciones: ‘que mis papás se están divorciando, mi papá es alcohólico. Mi papá les daba la atención hasta donde se podía, incluso hasta canalizarlos con el sicólogo o a una institución”, expresó Teresa.

Dijo que su papá recuerda a Jonathan como un niño introvertido… de ahí sus ganas de saber cómo se encuentra: ¿si logró terminar sus estudios? ¿Superó los problemas familiares? ¿Actualmente qué hace?

“Mi papá hace su trabajo no tanto por lo económico, porque sabemos que el pago de los maestros no es tan bien remunerado como debería ser, si no lo hace por pasión. Nos ha inculcado que si podemos ayudar y si está dentro de nuestras posibilidades que lo hagamos”, dijo Teresa.