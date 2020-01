Prevén arribo de nueva caravana migrante a BC

El subsecretario de Migración del Gobierno de Baja California, Luis Javier Algorri Franco, confirmó la existencia de una nueva caravana migrante que se está organizando en Centroamérica, la cual partirá este 15 de enero de Honduras con rumbo al territorio mexicano.

Mencionó que el Estado estará preparado para recibir a los migrantes en los albergues, con el fin de evitar el desmán de 2018 cuando arribó la caravana masiva que buscaba llegar a Estados Unidos.

“Si llegan a Baja California, nosotros estamos preparados para evitar lo que sucedió en el pasado y atenderlos desde que tocan el territorio de Baja California, sentarnos y ver cuántos son y ver en dónde puedan quedarse”, declaró Algorri Franco.

El anuncio del éxodo centroamericano se hizo viral en las redes sociales, como también sucedió con la caravana del año antepasado que pretendió obtener el asilo humanitario de Norteamérica.

En ese sentido, el subsecretario de migración dijo que concientiza a los migrantes sobre sus pocas posibilidades para obtener la protección estadounidense.

“En ocasiones viene gente que la engañan o que la hacen ver como que esto es muy fácil, que a todo mundo le otorgan el tema del asilo. Yo soy abogado, aun cuando no soy experto en tema migratorio en Estados Unidos, por lo menos me he asesorado y tengo los datos de que es menos del 0.3% que logran obtener el tema del asilo”, explicó.