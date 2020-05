Presenta Estado 24 denuncias por fraude en Cespt

Tijuana, BC.- El Gobierno del Estado ha presentado 24 denuncias penales en contra de empresas en Tijuana por el “aguachicoleo”, informó la secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez.

Daño a propiedad ajena, despojo de agua, daño a la nación y lo que resulte, son los delitos presuntamente cometidos por las compañías, detalló.

La empresa contratada por el Gobierno del Estado para realizar la auditoría, Fisamex, detectó que 455 empresas en Tijuana cometieron irregularidades durante más de 30 años, como conectarse al drenaje sin un contrato y tomas clandestinas.

Especificó que de lo revisado a la fecha, solo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) no ingresaron mil 234 millones de pesos, y la cifra podría aumentar.

De esta cantidad, dijo que el Estado ya recuperó 376 millones de pesos y el 20% se destinará al pago de servicios de Fisamex.

PERSONAL

Espinoza Martínez agregó que además existen 26 carpetas de investigación en donde están involucrados funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), por contrataciones irregulares.

Algunos de ellos sindicalizados, pero aseguró que ningún sindicato protegerá si se comprueba que cometieron algún delito, por lo que actuarán en consecuencia.

También la Auditoría Superior del Estado revisa a los organismos del agua de Baja California, por lo que en su momento darán a conocer los resultados, pero adelantó que tienen 26 carpetas de investigación abiertas.

FISAMEX

Por su parte, el representante de Fisamex, Manuel García, presentó como cada miércoles un informe de empresas con adeudos e irregularidades, ayer fueron diez que juntas suman 50 millones de pesos.

Se trata de la empresa Vesta Baja que en Tijuana tiene 65 naves industriales, pero en la que tienen en el Parque Industrial Florido desde hace 4 años no paga agua al no tener registro o medidores, por lo que el adeudo por derechos de conexión y agua no contabilizada es de 15 millones 675 mil pesos.

También Construcciones Musa de la familia Múzquiz, una de las más ricas de Baja California, en donde encontraron una toma clandestina, generando una deuda de 6 millones 712 mil 632 pesos.

Mientras que el Hotel La Quinta, ubicado en la Zona Centro, de los 48 años que tiene operando solo ha pagado 72 metros de agua en toda su historia; ellos deben a la Cespt 2 millones 495 mil 610 pesos.

Otras denunciadas son Saehan Electronics con un millón 12 mil pesos; Motel Venus con un millón 718 mil pesos; Avante 44 con 4 millones 469 mil pesos; Hielera y refrigeradora de Tijuana y Glacial de Baja California con 13 millones de pesos.

Así como Home Depot México (Soler) con un millón 782 mil pesos y Sanyo Panasonic con un millón 654 mil pesos.

El gobernador, Jaime Bonilla Valdez, señaló que personal de la Cespt estuvo coludida con estas empresas y muchas de ellas que tienen los recursos financieros para hacerle frente al pago del agua.

“Esto es un abuso que le están haciendo al pueblo de Baja California, porque el agua que ellos no pagan, la pagan todos los demás que sí pagan, porque el costo financiero se distribuye entre la gente que paga y si tiene que subirse la tarifa, la tienen que pagar ustedes”, expresó el Mandatario estatal.

Dijo que revisará con el Congreso del Estado modificar la ley que actualmente solo les permite cobrar lo que no pagaron por cinco años, debido a que muchas empresas evadieron la responsabilidad por más tiempo.