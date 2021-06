Por minutos se permitió vacunar a jóvenes de 17 años

Tijuana, BC.-Poco más de 20 jóvenes de 17 años, y quienes cumplirían la mayoría de edad este 2021, alcanzaron a vacunarse contra el Covid-19 en Tijuana.

Lo anterior tras un aviso temporal que emitió la Secretaría de Salud del Estado durante el último día de la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson en la Entidad.

Sin embargo, en menos de dos horas la dependencia estatal suspendió la atención para ese grupo de edad por órdenes del Gobierno Federal.

La primera

La joven Victoria Medellín Cisneros, de 17 años, fue la primera en generar su registro y en ser inmunizada en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.

“Me siento muy feliz y más segura de que ya puedo salir con un poquito de más tranquilidad”, expresó.

Medellín Cisneros aseguró haber esperado ese momento para mayor tranquilidad en el regreso a clases presenciales.

“Es una nueva normalidad bastante difícil porque extraño el ambiente escolar, amigos, familiares,. Ahora ya vacunada siento que puedo salir mínimo a la tienda sin ningún problema”, platicó.

Experiencias difíciles

Por su parte, Abigail Cisneros, mamá de Victoria, comentó que las infecciones de coronavirus y el confinamiento fueron las experiencias más difíciles de la contingencia sanitaria.

“Ya esperábamos este momento porque ella ya se siente estresada por estar encerrada, aparte es asmática y hemos tenido muchos cuidados. Estoy convencida de que debemos seguir cuidándonos porque el virus sigue mutando, entonces debemos ser responsables porque el gobierno no tiene la responsabilidad de todos”, dijo.

Otra de las beneficiarias en la jornada antiCovid-19 para los jóvenes de 17 años fue Aura Sofía Velázquez Leyva.

“Me siento tranquila, pensé que me iba a dolor mucho, pero no duele nada. Pensé que me iba a tocar hasta el siguiente grupo, sí quería ser vacunada pero me había daba miedo”, declaró.

Mejorarán coordinación

La Secretaría de Salud de Baja California informó en un comunicado que canceló las campañas de los menores de 17 años por motivos de coordinación.

“De debido a indicaciones por parte del Gobierno Federal y con la finalidad de llevar a cabo una mayor coordinación y logística, que permita garantizar la salud y el bienestar de todos, se ha tomado la decisión de cancelar la vacunación para este rango de edad”, se lee en el escrito.