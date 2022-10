Policía Municipal apoyó con resguardo perimetral a estancia de INM: SSPCM

Tijuana, B.C.- Durante la manifestación desarrollada en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración no se presentaron incidentes violentos por lo que la situación pudo resolverse, informó José Fernando Sánchez, Secretario de Seguridad Municipal.

En relación a estos hechos, refirió que la causa del disturbio era la exigencia de alimentos y atención médica por parte de los migrantes venezolanos, sin embargo, dijo que de forma oportuna fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja y Bomberos.

Nosotros y toda la mesa de seguridad atendió la solicitud de alerta porque había algunas manifestaciones o disturbios de algunas personas que se encontraban ahí, básicamente la solicitud era alimentación y atención médica que finalmente se les ha estado brindando la alimentación”, expresó.

“Hubo atención médica el día de ayer (martes) por parte del personal paramédico de Cruz Roja, del personal paramédico de Bomberos, del municipio y también en mucha colaboración y presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes estuvieron ahí en todo momento, la situación se controló”, agregó.

Sobre los supuestos que señalaban que al interior del INM había rehenes, informó que no se desarrollaron incidentes de esa naturaleza y que la Policía Municipal tuvo una participación en la seguridad perimetral de la estancia.

Sin detenciones

“No tenían de rehenes, había personal de seguridad que estaba ahí adentro y que vivieron muy de cerca los disturbios pero no los tenían como rehenes, su vida no corrió peligro y afortunadamente salieron al tiempo sin ningún problema”, aclaró.

“El enlace del Instituto Nacional de Migración para con nosotros, nos pidió ayuda cuando las situaciones empezaron y nosotros desplegamos seguridad perimetral de la estancia, esa fue nuestra participación, desplegamos puntos de control y estuvimos muy atentos”, indicó.

Además de lo anterior recalcó que en ningún momento hubo detenciones, ni lesionados sino únicamente se trasladó a una persona al hospital por una condición que presentaba desde su llegada la ciudad, por lo que la situación fue controlada cerca de las 03:00 horas.

“No hubo ninguno en una situación crítica, creo que hubo uno en condición amarilla necesitaba atención, me imagino que es la persona, pero no derivado de violencia, no derivado de los disturbios, sino como que ya tenía una necesidad de atención médica desde que llegó a Tijuana”, mencionó.

“Según la información del Delegado del Instituto Nacional de Migración, como a las 3 de la mañana se concluyó con las atenciones médicas y con el diálogo con ellos y estaba todo controlado”, añadió.

Por último, el funcionario manifestó que el Ayuntamiento estará atento sobre los acuerdos migratorios entre el Gobierno Federal y el de Estados Unidos debido a que podrían continuar las deportaciones de venezolanos.

“Debemos estar muy atentos a lo que nos vaya indicando el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno Federal con estos acuerdos que se están llevando a cabo con el Gobierno de Estados Unidos”, comentó.

“De concretarse estaremos recibiendo muchos venezolanos en la ciudad y tenemos que estar atentos en la atención, tener los albergues necesarios para poderlos tener ahí, las atenciones médicas, de salud, los temas de seguridad que debemos de atender”, finalizó.