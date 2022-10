Haitianos ya no trabajan en maquiladoras de Tijuana por oportunidades en EU: Arhitac

Tijuana, BC.- Migrantes haitianos que trabajan en las maquiladoras prescindieron de continuar derivado de que muchos de ellos fueron admitidos en los Estados Unidos, declaró la titular de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac).

Mayra Amezquita Córdova compartió que este fenómeno fue detectado en la fuerza laboral migrante durante los últimos años, en lo que destaca que en la actualidad hay un 3% de colaboradores con dicha nacionalidad.

Indicó que aún se mantienen migrantes haitianos trabajando en las maquiladoras locales, aunque reiteró que el porcentaje es pequeño si se compara con la del porcentaje nacional con relación a las industrias.

Los que llegaron en las primeras caravanas migrantes de Haití ya no continuaron con nosotros, no porque no tuvieran la oportunidad, sino porque muchos de ellos fueron admitidos en EU y entonces migraron hacia allá”, dijo.