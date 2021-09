Podría ser obligatorio estar vacunado para ingresar a EU: Pérez Rico

Tijuana, BC.- El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dijo que podría ser obligatorio que las personas se vacunen contra el Covid-19 para ingresar a Estados Unidos.

Dijo que hasta el momento las vacunas autorizadas por el vecino país son Pfizer, Moderna y Jonhson & Jonhson.

Ayer la Unión Americana tenía contemplado reabrir las fronteras, sin embargo no ocurrió porque la pandemia sigue activa.

Es una certeza que no la iban a abrir ayer, porque Estados Unidos cuando hace algo, al igual que nosotros, planea con anticipación y marca los lineamientos de lo que se necesita, cuando salgan los vamos a emitir para que no todos se dejen ir a la frontera el día que la vayan a abrir, porque no los van a dejar pasar, eso es obvio", declaró.