Piden 'no temer' a vacuna Johnson & Johnson

TIJUANA, B.C.- El personal médico de la Jurisdicción de Salud Número 2 pidió a la población confiar en la efectividad de la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson (J&J) y no dejarse envolver por el miedo de sufrir los efectos secundarios.

Julián De Loera Arias, coordinador del módulo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), reconoció que entre el primer día del arranque de jornada de inmunización con J&J y ayer miles de personas mayores de 18 años presentaron reacciones adversas, aunque sin consideraciones.

“Los síntomas generalmente son muy locales, algunos son enrojecimiento, dolor en el lugar de la aplicación, brazo dormido. Es algo común, nada que no pueda pasar con un poco de reposo o con un baño con agua tibia o un paracetamol, si es que hay algo más de intolerancia al dolor”, explicó.

De Loera Arias aseguró que la vacuna de Johnson & Johnson, a pesar de ser una sola dosis, tiene una efectividad de 84.4% y después de dos semanas de aplicación comienza a generar la inmunización.

“La ventaja es que es unidosis, una sola aplicación es suficiente para tener la cobertura. Hay que recordarle a la población que todas las vacunas son seguras. Johnson es buena, es unidosis, eso no quiere decir que tenga menor efectividad que las que son de dos aplicaciones”, reiteró.

Y en el marco del Día del Padre y los días calurosos, el coordinador recomendó a las personas evitar ingerir bebidas embriagantes en las próximas 48 horas, por lo menos.

Advirtió que en caso de pasar por alto la medida, la vacuna perderá la efectividad de protección y no sabrán distinguir entre los efectos secundarios del biológico y resaca.

“No consuman alcohol, estén tranquilos, estén al pendiente de si presentan algún síntoma. En caso de que esto ocurra, no duden en acudir con profesionales de salud para que puedan descartar algún efecto que vaya relacionado con el consumo del alcohol”, subrayó.

Disminuyen personas que quieran vacunarse contra el Covid-19

En el primer día de la jornada de vacunación AntiCovid-19 para las personas mayores de 18 años en la PFLC se atendieron a 14 mil 727 con J&J, pero ayer apenas habían alcanzado las 4 mil 585, en el corte de las 12:32 horas.

Julián De Loera Arias dijo que contaban 18 mil dosis para cubrir la jornada completa, pero muy poca gente acudió.

Una de ellas fue Eddy López, de 28 años, quien expresó haber ansiado ser vacunado para proteger a su familia ante la pandemia del Covid-19

“Me siento muy bien. Está padre ser parte de este momento, fue muy rápido, creo que es muy bueno hacer esto. Me hicieron venir y quiero ser atento. Desde que empezó la pandemia no tuve ningún contagio, no padecí el Covid ni tampoco mis familias y por eso hoy me he vacunado para seguir reduciendo las posibilidades”, platicó.