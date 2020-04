Pide ayuda en redes para su sobrina con Covid-19

Tijuana.- A través de su Facebook, el señor Leonel Balboa Villegas pidió a la Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atender a su sobrina quien es portador de Covid-19.

En el video, Balboa Villegas narró que el pasado fin de semana llevó a su familiar al IMSS en donde le dijeron que era 99.9 % portador del virus.

Sin embargo, está preocupado debido a que en su casa vive con su esposa y dos hijas de 8 y 4 años de edad respectivamente.

“Mi sobrino no puede comer, está bien malo… y en el seguro no nos resuelven nada, no más que se sigan cubriendo y todo eso. Marcamos a los números que nos dan de coronavirus y son mentiras, nadie resuelve nada”, manifestó.

Dijo que tiene miedo por sus hijas, por lo que espera que con este video alguna autoridad pueda apoyarlo, porque reiteró que su familiar esta grave y no quiere sufrir algún contagio más en su hogar.