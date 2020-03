Pide Secretaría de Salud evitar compras de pánico por coronavirus

Con el propósito de mantener certidumbre entre la población, la Secretaría de Salud del Estado, informa que se difunde las medidas para prevenir infecciones respiratorias, así como influenza y coronavirus.



El Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, exhortó a la ciudadanía a no hacer compras de pánico innecesarias como de gel anti bacterial, guantes, cubre bocas entre otros, ya que con el sencillo y regular lavado de manos con agua y jabón, se previene no sólo de males respiratorios, sino de otras enfermedades.



Comentó que además se mantiene una estrecha vigilancia en los hospitales generales de la entidad, para detectar de manera rápida cualquier caso que presente signos o síntomas de una posible infección por coronavirus.

Explicó que se han reportadocabe mencionar que en elya se cuenta con el reactivo para correr las pruebas preliminares y después ser enviados al, para la confirmación del resultado.Señaló que persona que presente un cuadro gripal, se le brinda atención médica, para precisar si cumple con la definición operacional aAsimismo ya se entabló una plática con autoridades de lapara la instalación de filtros escolares, los cuales consisten en detectar niños con gripa y referirlos al médico para su valoración.Destacó que ense han realizado acciones preventivas como lo fue la instalación de filtros en los aeropuertos, en las escuelas, guarderías, así como también se habló con líderes eclesiasticos, para proceder en una forma efectiva y prevenir la dispersión de la enfermedad.reiteró las medidas preventivas como son el continuo lavado de manos con agua y jabón y/o gel con base de alcohol, el estornudo de etiqueta (sobre el antebrazo del ángulo interno), no escupir en la vía pública, desinfectar y limpiar áreas como las superficies de mesas, escritorios, manijas de la puerta, pasamanos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.Si se llega presentar síntomas como: fiebre, tos y estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, debe acudir a revisión médica, además de no asistir a lugares concurridos.