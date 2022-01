Personas sin vacuna AntiCovid-19 o certificado serán atendidas en los establecimientos

Tijuana, B.C.- A ningún usuario o trabajador se le negará el acceso a los establecimientos en caso de que no estén vacunados contra el Covid-19 o no presenten el certificado, debido a que en México legalmente no es obligatoria la inmunización.

Así lo confirmó Arturo Gutiérrez Sánchez, presidente de Cotuco Tijuana, quien dijo que durante una semana a los comensales o usuarios de los espacios recreativos se les va a sugerir presentar dichos documentos, pero tendrán el derecho a ser atendidos.

Detalló que esta medida se aplicará en lugares o actividades no esenciales para la salud como casinos, restaurantes, bares, gimnasios, entre otros.

En México, al menos, no es ley que tengan la vacunación. En el caso de los empleados de esos lugares tampoco el patrón se les puede exigir porque nos pueden demandar por medio de la Ley del Trabajo porque no es una obligación, no se les puede correr ni regresar por no estar vacunados”, declaró Gutiérrez Sánchez.

Expuso que el apercibimiento se implementará durante una semana por los empresarios y las autoridades de Coepris, estas serán las únicas en vigilar el cumplimiento en los establecimientos.