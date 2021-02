Personal médico recibe segunda dosis contra Covid

Tijuana, BC.- El personal médico del Hospital General de Tijuana (HGT) recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El martes 12 de enero les fue aplicada la primera dosis y la Secretaría de Salud de Baja California había programado para un mes después la segunda, sin embargo, se demoró debido a la escasez de la inyección.

Dicha situación causó incertidumbre entre los trabajadores que les faltaba completar el esquema de la vacunación, pues esperaban proteger más su salud.

Antonio Guzmán Zepeda, enfermero del Área de Medicina Interna del HGT, comentó que en diciembre del año pasado se infectó del SARS-CoV-2, y aunque sus síntomas fueron leves, tuvo miedo de que el virus le arrebatara la vida.

Por ello, destacó que para él y su familia era importante contar con la vacunación completa y ejercer su labor como profesionista de salud.

“En un momento sí dio miedo de no recibir la vacuna completa y no solamente a mí, en general todo mundo teníamos esa inquietud de si iba a llegar o no nuestra segunda dosis para poder seguir con la atención de los pacientes. Gracias a Dios no tuve síntomas graves, fueron síntomas leves no necesité hospitalización. Estaba un poco triste y con miedo a la vez de que me fueron a complicar”, expresó.

Guzmán Zepeda recordó a sus colegas que han fallecido a lo largo de la contingencia sanitaria, sobre todo a unos meses de que se aprobara la vacuna Pfizer para los trabajadores de primera línea.

“No solamente a mí me dio miedo, sino a todo el gremio médico y de enfermería. Y todavía tenemos a varios compañeros que están luchando contra el Covid-19”, lamentó.

Asimismo, hizo un recuerdo de su labor durante la emergencia sanitaria, la cual ha dejado a más de 7 mil víctimas mortales.

“Ha sido una experiencia triste porque varias familias se desintegraron con la pérdida de (sus seres queridos). Mi experiencia en el ámbito médico, es que tuve mucho miedo en la atención primaria, pero hasta ahorita ya nos sentimos un poquito más seguros en el seguimiento de los pacientes”, destacó.

Los riesgos

Norma Cristina Legurreta Frías, médico adscrito al Servicio de Urgencias Adultos del HGT, dijo que desde marzo a la fecha es parte de la primera línea de atención directa con los enfermos del coronavirus, tiempo en el cual su salud se ha mantenido intacta.

Sin embargo, lamentó que sus colegas hayan fallecido ejerciendo su labor.