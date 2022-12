Pasan Navidad cientos en el aeropuerto

Tijuana BC.- La cancelación de vuelos por la neblina que se registró en la ciudad el pasado viernes provocó que cientos de pasajeros se quedaran varados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana en donde pasaron la Navidad.

Tal es el caso de Luis Aldape, quien desde el viernes volaba a León, Guanajuato, para pasar la Navidad con sus tres hijos, sin embargo, no regresará a su hogar hasta la madrugada de este día.

Llegó a las instalaciones del aeropuerto el viernes 23 de diciembre a las 18:00 horas, sin embargo, su vuelo fue cancelado por el mal clima.

Nos formamos para hacer el check in para un nuevo vuelo, pero la fila era enorme. No hubo nada de organización y seguía llegando más gente con nuevos vuelos a pesar de que estábamos todos afectados”

Narró.

Los afectados

Para obtener un nuevo vuelo se formó en ventanilla de Volaris a las 00:00 horas del sábado, en donde estuvo por varias horas porque aseguró que eran cientos de personas las afectadas buscando llegar a su destino final.

Ahí recibió un nuevo vuelo, en esta ocasión a las 08:24 horas, pero simplemente no salió y no recibieron explicación alguna por parte de los trabajadores de la aerolínea, después saldría a las 09:40, 13:40 y 17:10, pero esto no sucedió.

Tenía otro vuelo programado para la madrugada de ayer, pero también fue cancelado. Espera poder llegar a su hogar este día porque ya estuvo varios días en el aeropuerto y se encuentra cansado.

Amarga experiencia

Además, se quejó de lo costoso de los alimentos en el aeropuerto porque una soda cuesta 50 pesos y unas papitas 70 pesos.

En ningún momento la aerolínea ofreció hospedaje o alimento gratuito por las cancelaciones y retrasos, añadió.

“Estoy cansadísimo y prácticamente porque no pasé Navidad en mi casa con mi familia. Mi familia está triste porque no pude llegar con mis hijos de seis, cuatro y dos años, esto es una amarga experiencia”, declaró.

Vino de Washington

La señora Ángeles tenía contemplado visitar a sus familiares para pasar la Navidad en Guadalajara.

Llegó con sus hijos y esposo, un total de ocho personas, algunos de ellos menores de edad, de Washington para tomar un vuelo, sin embargo, esto no sucedió por la problemática de retrasos y cancelaciones que provocó el mal clima.

En su caso, volaban la tarde del sábado para llegar con sus familiares por la noche, pero al no haber respuesta de la aerolínea Volaris, pasaron la noche en el aeropuerto, con algunas cobijas en el suelo y chamarras que usaron de cobija.

Aseguró que en ningún momento les ofrecieron alimento o algún hotel por la cancelación, al contrario nadie les brindó una respuesta sobre un nuevo vuelo.

Explicó que el retraso les representó un gasto adicional por que tuvieron que comprar comida para ocho personas, desconociendo hasta cuándo viajaría.

Sin respuestas

Mientras que la señora Silvia González y su familia viajaban a Vallarta desde las 15:20 horas del sábado, pero un retraso en el mismo provocó que tuvieran esperar horas hasta que les cancelaran a las 22:00 horas.

“Volaris como siempre, mala organización, no te atiende nadie, nadie sabe nada. Ya nos reagendaron para las seis de la tarde, pero ayer estábamos con gente que tenía dos días aquí”, expresó.

Dijo que afortunadamente al ser de Tijuana pudo ir a su casa a bañarse y comer en su hogar, pero otras familias no corren con la misma suerte, y a pesar del dinero que gastan en los vuelos no les ofrecieron comida o un hotel.

En su caso, ella ya perdió dos días de hotel, además que compraron comida en el aeropuerto porque pasaron cerca de ocho horas esperando y pagaron un taxi “carísimo” de noche.

“Da coraje, yo decía pues ya cancelar, pero no te van a regresar el dinero, no es justo. Yo iba pasar Navidad con mi hermano que tenía más de 20 años que no pasaba Navidad con él, ayer estaba hasta chillando, ya todo preparado allá y nos esperaban”, puntualizó.