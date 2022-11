Participarán 60 alumnos en la edición 17 del torneo interplanteles José Vasconcelos

Tijuana, B.C.- Más de 60 alumnos del Sistema Educativo José Vasconcelos se pondrán los guantes para la edición 17 de su torneo de box.

El torneo interplanteles se creó en 1994 y solo la pandemia lo pudo detener en 2020, pero tanto el año pasado como el que está en curso, las emociones no paran con una tradición de donde han surgido hasta boxeadores profesionales.

Será el viernes 9 de diciembre en la Preparatoria Dr José Luis Garibay ubicada en Las Torres cuando se concreten 30 combates regulados y sancionados por el Comité Municipal de Box Amateur que preside Porfirio de la Mora.

Ha sido una gran experiencia para muchos estudiantes, ha sido la puerta para una vocación en sus vidas”, comentó el profesor Juan Haro.

Te puede interesar: Damián 666 recibe reconocimiento por 40 años de carrera

La directora del plantel que será sede por tercera vez dijo que esperan una audiencia de hasta 600 personas para presenciar las peleas. El inicio de actividades está programado para las 7:00 con el pesaje, cuadrar las parejas de acorde al peso y la primera campanada será a las 10:00.

Torneo de novatos

El torneo es totalmente para novatos. Uno de los requisitos para participar es no haber competido en organismo o sistema amateur. “Es mucha ventaja. Una pelea así, no es pelea. No ayuda a nadie”, consideró Porfirio de la Mora.

Cuando el boxeador profesional Ramón “Temible” Barraza (19-1) era estudiante, ya había debutado en el box de paga, pero eso no impidió que pudiera ayudar como entrenador de sus compañeros de clase.

Te puede interesar: Exponen invicto ‘Alemán’ García y ‘Mickey’ Torres

“Agradezco a la escuela José Vasconcelos el apoyo a un deporte tan bonito, cuando estudiaba, nunca me negaron un permiso”, dijo durante su intervención en la rueda de prensa.