Participan más de 700 personas en la Carrera Enerser

Tijuana, B.C.- El Estadio Chevron y sus alrededores se llenaron de color con la participación de más de 700 personas en la Carrera Enerser, la cual termina dentro del terreno de juego del parque de pelota.

El evento se pudo realizar por primera vez en forma presencial desde el inicio de la pandemia y Enerser eligió la temática de los 60’s para su carrera, hubo música de esa época para ambiente, dinámicas, una exposición de combis ‘hippies’ y uno que otro corredor caracterizado.

La ruta está muy padre, comenzar en bajada y terminar en subida, y aparte está plana en la mayor parte, se me hace un reto padre”, comentó la ganadora de la rama Femenil, Diana Muñoz, sobre el recorrido que inició en el Estacionamiento, tomó el camino de bajada hacía el Blvd Insurgentes y culminó en ascenso de nuevo al inmueble.

“Eso me encanta, el escenario de los Toros, el entrar así es algo que te impone. Es algo fabuloso”, describió. De la salida a la meta en el jardín central, corrieron 5.38 kilómetros.

Por la noche hubo lluvia y eso ocasionó que el asfalto de los primeros metros estuviera un poco resbaloso, según describieron algunos corredores, pero no impidió para nada una gran fiesta.

“El clima estuvo agradable, fresco. Salí fuerte desde el principio me fui al frente, no me siguieron y decidí irme solo hasta donde me alcanzara”, comentó el ganador de la rama varonil, Gerardo Ibarra, quien sacó más de un minuto de ventaja al segundo lugar.

Los ganadores se llevaron un premio de 3 mil 500 pesos cada uno y se hicieron rifas entre todos los inscritos donde se sortearon más de 60 mil pesos en vales de gasolina y viajes a los Viñedos y Disneyland.

Podio carrera Enerser-Chevron

VARONIL

Nombre Tiempo

Gerardo Ibarra 17:07

Jonathan Cárdenas 18:04

Raymundo Torres 18:07

FEMENIL

Nombre Tiempo

Dania Muñoz 21:11

Mariana Martínez 21:55

Mary Rodríguez 22:13