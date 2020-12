Para Paulina Carpio emprender significa: Bombas de chocolate

Tijuana, BC.-En esta época las bombas de chocolate están a la moda, por esto Paulina Carpio decidió emprender en el mundo de estos postres navideños con ayuda de su familia.

Mencionó que toda su vida le ha gustado la repostería, siempre lo había hecho para su casa, los cumpleaños de sus amigas, quienes la animaron a venderlos, por su buen sabor, y lo platicó con su mamá.

A principios de diciembre observaron el auge de las bombas de chocolate, indicó que su mamá la llevó a una tienda a comprar los materiales necesarios para la elaboración, además le dio la idea de comercializar sus galletas de red velvet.

La primera orden de galletas y bombas de chocolate que tuvo se la hizo una de sus amigas, y al momento de la entrega le sugirió que le pusiera un nombre a su negocio, junto con la apertura de redes sociales de la marca

“El nombre como a mí me encanta el red velvet dije pues tiene que tener algo así, y no sé, jugando con las palabras apareció el nombre ‘The velvet room’, ahorita tengo el Instagram y en páginas de Facebook mi mamá me ayuda”, expresó Paulina Carpio.

Se siente afortunada de contar con el apoyo de su familia, apuntó que nunca había tenido un proyecto fuera del ámbito escolar, su mamá le ayuda a hacer las entregas, su papá va a comprar los materiales que le hacen falta y su hermano prepara pedidos.

“Yo nunca he recibido un dinero que yo sola me he ganado, ellos me decían que no me estresada, algún día llegaría, se siente muy bien saber que no es nada más como a palabras, cae en acciones también todo lo que me han apoyado”, manifestó Paulina.

Ha tenido pedidos de 29 bombas de chocolate, 12 cajas de una bomba y una galleta, aseguró que tiene un grado de complejidad el realizarlos, por ello requiere la ayuda de su hermano.

Las bombas son para hacer chocolate caliente, explicó que dentro de ellas incluye chocolate abuelita, cacao en polvo, bombones, canela, y están decoradas, buscó la manera de hacerlas de colores para que sean más llamativas.

Paulina Carpio dijo que las galletas son de red velvet, como tipo sándwich, en medio contiene relleno de frosting queso crema, y encima tienen chocolate blanco derretido, utiliza la misma receta que en otros postres de ese sabor.

Si página de Instagram es Thevlvetroom, en la cual sube fotos de sus productos, las personas le dicen cuál paquete quieren, buscan un punto intermedio para la entrega, así como la fecha y hora.

“En estos tiempos se necesita unión entre las personas, un apoyo entre todos, entonces invito a todos a qué se unan al consumo local, porque son acciones pequeñas que sin darse cuenta traen algo bonito a las personas”, finalizó la repostera.