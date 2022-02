Para Munguía, será un honor pelear en Tijuana

Tijuana, B.C.- El tijuanense a sus 25 años es un boxeador peso Medio con un invicto de 38-0 con 30 victorias por nocaut, es manejado por empresas como ZanFer y Golden Boy, su nombre entra pláticas para algún día medirse a nombres como los de Gennady Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez.

No solo eso, es un ex campeón mundial en la división de los Welter y ha demostrado su talento en los grandes escenarios de Estados Unidos desde el 2017. Apenas en noviembre del año pasado vencía por puntos a Gabriel Rosado en el Honda Center, de Anaheim y ganaba la bolsa más grande de su carrera.

Este sábado estará en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana ante el norteamericano D’Mitrius Ballard (21-0-1) para defender el cinturón Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo en las 160 libras, y sobre todo, volver a boxear ante los suyos.

“Siempre es un honor regresar a Tijuana, con la gente que me vio nacer, que me vio crecer, enseñarles lo que hemos hecho todos estos años. Eso no tiene precio”, dijo Munguía mientras hacía una sesión de entrenamiento para los medios de comunicación en el gimnasio Azteca Boxing en San Diego.

Es una semana diferente, sus seres queridos lo observaron con atención en el pequeño gym que se encuentra en la zona conocida como Bonita y estarán en las primeras filas para apoyarlo

Llegará con una preparación más en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en Temoaya, Estado de México, con una altura de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, y supervisado por su entrenador Érik “Terrible” Morales y su equipo de trabajo.

“A la gente le gusta verme, ver el trabajo que hacemos. Nos estamos ganando una posición bonita en el boxeo”, refirió el joven originario de la colonia Xicoténcatl Leyva.

No da muchas vueltas sobre cómo sería la ‘noche perfecta’ del sábado: ganar por nocaut y festejar con su familia y aficionados. ¿Y luego? “Me gustaría por un campeonato del mundo”, agregó.

