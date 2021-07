Papá necesita alimentos para operar a su hijo de 6 años

Tijuana, 09 de julio de 2021.- El señor Reynaldo Fernández Cárdenas pidió despensas para alimentar a su hijo Pablo Daniel, un menor de seis años, que necesita subir de peso para que sea operado del intestino grueso.

Platicó que por recomendación de los doctores, el niño debe consumir frutas, vegetales, carnes, pescado y leches especiales, como PediaSure.

Sin embargo, el señor Fernández Cárdenas carece de dinero para comprarlos, ya que el sueldo en su trabajo de maquila es insuficiente para hacerse cargo de los gastos familiares como padre soltero.

Compartió que Pablo Daniel es gemelo y nació con problemas del intestino debido a que fue prematuro, pero a los seis meses se lo cortaron y actualmente necesita una cirugía llamada conexión de colostomía.

Para que me puedan operar al niño me dicen el cirujano que necesita ganar su peso normal y que se le tiene que quitar la anemia. La única solución antes de eso es darle la dieta que nos dieron, que coma pollito, pescado, calditos, frutas y verduras, pero con lo que yo no gano no me alcanza para nada