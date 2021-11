Pandemia en BC cobra la vida de 35 personas más

Tijuana, BC.- La pandemia cobró la vida de 35 personas entre el miércoles y el jueves en el Estado, mientras que sumó 621 pacientes por Covid-19, informó la Secretaría de Salud de la Entidad.

Con relación de las personas que adquirieron la enfermedad, el Comité Científico de la dependencia estatal detalló que 248 pertenecen a la ciudad de Mexicali, 16 a San Felipe, 260 a Tijuana, 10 a Tecate, 15 a Rosarito, 60 a Ensenada y 12 a San Quintín.

Con relación de las 35 personas que perdieron la batalla ante el Covid-19, expuso que 11 ocurrieron en Mexicali, uno en San Felipe, 19 en Tijuana, dos en Ensenada, uno en Tecate y uno en San Quintín.

En el caso de pacientes hospitalizados por Covid-19, la Secretaría de Salud cuenta con una ocupación hospitalaria del 54.20 por ciento y en el IMSS, 58.71 por ciento.

Baja California tiene un total de 2 mil 818 casos activos, de los cuales 2 mil 508 son ambulatorios, 213 se encuentran hospitalizados y 97 tienen ventilación mecánica.

El virus no se ve, pero puede estar muy cerca de nosotros, por ello, es de suma importancia protegernos con el uso correcto del cubrebocas, lavarnos las manos, usar gel antibacterial, ventilar espacios y guardar la sana distancia; no bajemos la guardia en estas épocas de cercanía con nuestros seres queridos, no dejemos de cuidarlos”, concluyó el secretario de Salud, Adrián Medina.