Pandemia de coronavirus es periodo para reflexionar sobre perdón: Musulmanes

Para la comunidad musulmana de Tijuana y Estados Unidos la pandemia del coronavirus representa un periodo para reflexionar acerca del perdón y de la unión familiar.

Así lo explicó Sonia García, presidenta de la Fundación Latinos Musulmanes A.C., quien dijo que los creyentes de esta religión también debieron adaptarse a los lineamientos de las autoridades de salud para prevenir los contagios del covid-19 en las mezquitas.

“Los musulmanes rezamos cinco veces al día, lo hacemos en casa, con los hijos, con toda la familia, y seguimos pidiéndole a Dios que proteja a la humanidad, que proteja a nuestros viejitos, a nuestros niños que están en la calle porque no tienen un hogar. El musulmán en cualquier pandemia que pase o cualquier situación siempre le pide a Dios por la humanidad”, expresó.

García puso como ejemplo que durante el día realizan cinco rezos, entre ellos el Ars, por la tarde, que en lugar de promulgarlo en los recintos religiosos lo deben realizar en sus casas con la ayuda de las redes sociales.

“Es una prueba de paciencia, solidaridad, de unión. Ha habido mucho cambio en la humanidad. Creo que hay que tener muchísima paciencia con este virus. Antes estábamos haciendo cosas innecesarias y no poníamos mucha atención en la familia o en los hijos, a la pareja, hogar”, dijo.

Asimismo, la presidenta de la AC dijo que la pandemia del coronavirus les ha favorecido en la reducción de la discriminación por creencia y formas de vestir que tiene la comunidad musulmana, sobre todo por el uso del velo.

“Qué curioso, la gente que se tapaba la cara y solo se le miraba los ojos, le querían quitar el velo, le gritaban las cosas, y ahora están todos obligados a ponérselo, aunque no sean musulmanes, aunque sea una mascarita no se distingue y eres o no musulmán. Estamos pasando todos la misma línea, todos tenemos tapada la cara, estamos iguales”, sostuvo.