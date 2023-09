No hemos recibido confirmación oficial del concierto de Peso Pluma: Sspcm

Tijuana, B.C.-Hasta el momento, no hemos recibido ninguna confirmación oficial con respecto al concierto de Peso Pluma, explicó José Fernando Sánchez González, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

"Ni siquiera cuando aparecieron las mantas, el personal de la empresa que planea traer el concierto a la ciudad se ha acercado a nosotros, no ha habido ningún contacto con la policía municipal", detalló.

Cancelar el evento

Aclaró que la información sobre la cancelación del evento se ha difundido a través de las redes sociales, pero para ellos, el concierto sigue en pie hasta que se reciba una notificación formal.

Además, informó que la persona que colocó una de las tres mantas fue vinculada a proceso por este delito, así como por posesión de droga.

Debemos esperar a que la Fiscalía General del Estado tome una decisión y ver lo que se decida en la mesa de seguridad para determinar si es viable que el artista se presente", comentó Sánchez González.

Destacó que en todos los eventos masivos de la ciudad, ya sean deportivos o conciertos, se realiza un análisis para determinar las necesidades específicas de cada tipo de evento, cuando existe una amenaza de este tipo, se presta mayor atención.

"En un evento que abarca toda una temporada, no se debe considerar que el operativo no está funcionando solo porque haya un incidente. No es lo mismo un juego de Xolos contra el América, León o Atlas", comentó.

Finalizó mencionando que algunos conciertos, especialmente aquellos que presentan música con letras que hacen apología del delito o narcocorridos, requieren una atención especial, dependiendo de las circunstancias del evento.