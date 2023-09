Peso Pluma responde al CJNG por narcomantas en Tijuana: "estamos aquí por la música"

TIJUANA, Baja California.- Hassan Kabande Laija, mejor conocido artísticamente como Peso Pluma o Doble P, fue recientemente amenazado a través de una narcomanta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los mensajes intimidatorios le exigen al intérprete de corridos tumbados cancele su concierto programado para el 14 octubre de 2023 en el Estadio Caliente.

Estas amenazas se han propagado en las redes sociales, generando una llamada de atención por parte de numerosos usuarios, quienes han pedido a Peso Pluma cancelar o posponer su concierto en Tijuana ante el riesgo de un posible ataque.

Desafortunadamente, no es la primera vez que un intérprete de música regional mexicana es amenazado por una célula criminal y, en ocasiones anteriores, el desenlace ha sido trágico.

Horas después de que las narcomantas se hicieran públicas, el cantante PCR fue invitado especial en los MTV Video Music Awards 2023, celebrados en el Prudential Center de Newark, Estados Unidos. Antes de ingresar al evento, desfiló por la alfombra rosa y se enfrentó a preguntas de los medios sobre este delicado tema.

Los conductores del programa Hoy Día fueron quienes preguntaron directamente acerca de las narcomantas atribuidas al CJNG, a lo que Peso Pluma respondió:

De esta manera, el intérprete de corridos tumbados solicitó que todas las preguntas y comentarios se centraran en su primera presentación destacada en dichos premios y en sus tres nominaciones. No obstante, también aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento al público por su apoyo.

Nada más recordarle a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido, como siempre me han recibido. Este es un sueño hecho realidad para mí”.