No hay propuesta federal para regularizar autos chocolates: Canaco

La Secretaría de Economía no tiene como prioridad algún programa para regularizar autos “chocolates” en Baja California, así lo reveló el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana.



De acuerdo con Jorge Macías Jiménez, líder del comercio que viajó en los últimos días a la Ciudad de México para conocer el fondo de una supuesta regularización, indicó que tampoco el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla algo.



Informó que lo único que manejan es alguna propuesta de seguridad que tiene que ver con los autos irregulares, aunque por el momento no podían ofrecer más detalles.



A inicios del mes de marzo el entonces director general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, anunció en Tijuana una regularización para vehículos de procedencia extranjera con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



En aquella ocasión Peralta Saucedo explicó que en un periodo no máximo a dos meses se iba a conocer en qué consistía, sin embargo, esa información no se dio.



Propuesta estatal



El líder de la Cámara de Comercio recordó que al descartarse la opción federal solo resta esperar qué hará el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien dentro de sus propuestas de campaña manejó una regularización.



“Lo que siempre se ha pedido es que si hay alguna regularización que sea para la gente que lo necesita, de escasos recursos, quienes no pueden importar su auto o que no hay una forma de hacerlo”, solicitó.



Siempre se ha dicho que la regularización debe ser de una manera integral, recomendó que sea junto a un decreto en el cual se puedan importar los autos sin problema y a un costo bajo, para que no crezca el problema.



“Si no se hace así, en dos, tres meses o un año la situación va a estar peor, porque la gente ya estará con la intención de regularizar un auto en algún momento”.



Sobre el amplio número de vehículos irregulares que circulan por las calles de Tijuana, Macías Jiménez responsabilizó a los tres órdenes de gobierno, porque no han tenido voluntad política para hacer cumplir los reglamentos y evitar que estos vehículos circulen.



“El problema aquí ha sido la voluntad de los tres niveles de gobierno, no aplican las leyes y los reglamentos, porque la internación o venta de estos autos está prohibida”, señaló.



Al final agregó que otra situación que acrecienta el problema es la presencia de empresas que otorgan placas con promesas de regularización, las cuales no son verificadas por el gobierno.



“Cámara de Comercio siempre ha estado en contra de eso, es una manera fraudulenta de emitir placas que no tienen ningún valor, al final de cuentas la gente anda buscando donde escudarse y el gobierno no hace nada contra ese tipo de placas”, finalizó.