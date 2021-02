No habrá regreso a clases presenciales, informa Salud BC

TIJUANA, B.C.- La Secretaría de Educación Pública de Baja California no autorizó el regreso a clases presenciales, ya que se arriesgaría la salud de la comunidad escolar.

Así lo confirmó el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, quien dijo que aún no es conveniente que las escuelas reaperturen sus actividades, pues recientemente el Estado transitó al color naranja del semáforo del Covid-19, lo que implicó un aumento en el aforo de diversas actividades.

La escuela presencial que se aperture en este momento lo consideraremos como un riesgo a la salud y actuaremos acorde", advirtió.

Pérez Rico afirmó estar en coordinación con la Secretaría Estatal de Educación Pública y escuelas particulares para establecerse el plan del retorno escolar.

"En estos momentos no están autorizadas (las clases presenciales). El titular ejecutivo no ha emitido esa indicación, por lo tanto seguimos todavía como estamos, si una escuela particular desea aperturar no será en el Estado de Baja California en este momento", reiteró.