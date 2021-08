No está autorizada la vacuna contra el Covid-19 a menores de 12 años

Tijuana, B.C.- En México todavía no está autorizado que los menores de 12 años sean vacunados contra el Covid-19, debido a que los expertos están en la etapa de ensayos clínicos.

Así lo informó Enrique Chacón Cruz, pediatra-infectólogo con maestría en Ciencias en Vacunología, quien es parte de dos proyectos de ese tipo.

“Los menores de 12 años no deben ser vacunados, todavía no terminan los estudios de menores de 12 años; ahorita no está autorizada la vacuna a menores de 12 años, no porque no queramos si no porque no han terminado los estudios”, explicó.

Chacón Cruz agregó que cuando finalicen las pruebas clínicas deberán esperar la autorización de la Cofepris y otras agencias regulatorias.

Los padres de familia deben estar al pendiente de sus hijos

Mientras, los padres de familia deben estar al pendiente de la condición de sus hijos, ya que en esta temporada del Covid-19 pueden presentar la enfermedad MIS-C (Síndrome Inflamatorio Multisistemático en niños).

Se manifiesta por la aparición de manchas en la piel, ojos rojos, alteraciones cardiacas; en caso de que los observe debe acudir a la atención médica.

Asimismo, si presentan tos, escurrimiento nasal, problemas respiratorios para descartar que sea Covid-19.