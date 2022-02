No descartan cobro de piso en Tijuana

Tijuana, BC.- Representantes de organismos empresariales afirmaron que durante este año no han recibido denuncias de cobro de piso, pero no descartan que esté ocurriendo.

Tras el asesinato de Cecilia Rodríguez, propietaria de tres sucursales de comida japonesa, registrado el miércoles por la noche en el bulevar Fundadores, una de las hipótesis por parte de la ciudadanía fue que se trató de un cobro de piso.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tijuana (Canaco), Jorge Macías, afirmó que en 2021 se recibieron dos denuncias por cobro de piso por parte de agremiados.

“Nos estamos ocupando en eso, que no vaya a convertirse en algo preocupante, el año pasado hubo dos casos que se me acercaron y ya tuvimos el contacto con la persona, después regresaron y dijeron que se estaban acercando los malechores; los acercamos con las autoridades y por lo menos no tuvieron información de que hubiera crecido el problema, fue un caso aislado”, informó.

Incertidumbre por “cobro de piso”

Si bien en 2022 la actividad delictiva conocida como “cobro de piso” por parte de grupos delincuenciales ha sido únicamente un rumor entre los miembros de Canaco, existe la incertidumbre sobre si el delito no se ha presentado o solamente no se ha denunciado por parte de las víctimas.

“Se oyen rumores pero desafortunadamente no se si no están denunciando los que están siendo afectados o sean solo rumores, tenemos que estar muy pendientes y, si comienzan, hablar con las autoridades”, declaró.

Ante dicha posibilidad, Macías invitó a las víctimas que se vean afectadas por dicha actividad a realizar su denuncia correspondiente para que las autoridades hagan su trabajo.

“Esperemos que no se convierta en un problema que se salga de control; pedimos a las personas que estén pasando por esa situación que no duden en presentar su denuncia porque la autoridad va a decir que todo está bien”, dijo.

Podría estar ocurriendo “cobro de piso” en algunas zonas

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal no descarta que en algunas zonas esté ocurriendo el cobro de piso por parte de grupos delictivos, sin embargo, no se ha recibido ninguna denuncia por parte de los comités vecinales, informó el presidente, Genaro de la Torre Quintanar.

Si bien la Fiscalía General del Estado no ha presentado avances en las indagatorias en el asesinato de Cecilia Rodríguez, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública no ha obtenido indicios de que dicha actividad delictiva esté realizándose en la ciudad.

“Oficialmente no tenemos esa información, tenemos muchos ciudadanos que están colaborando con el comité y estamos al pendiente de este tipo de delitos, sin embargo, no se nos ha avisado sobre algo que esté proliferando o incrementando, seguimos al pendiente”, explicó Genaro de la Torre Quintanar.

Alerta por hechos violentos

De la Torre Quintanar añadió que la ciudadanía debe mantenerse alerta porque los hechos violentos se han presentado de forma recurrente.

“Los delincuentes no dejan de hacer su trabajo, a lo que se dedican, y los ciudadanos debemos de estar preparados”, declaró.

Añadió que las autoridades deben mantener la vigilancia constante para evitar que la problemática de violencia siga afectando a la ciudad.