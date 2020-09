No conocen el rostro de Fernanda

Tijuana, BC.-De las seis feministas detenidas el día de ayer después de la marcha, hasta el momento cuatro fueron liberadas, una sigue en el Ministerio Público y de otra se desconoce el paradero.

Mediante redes sociales denunciaron que sus compañeras fueron llevadas en una camioneta blanca, entre ellas menores de edad, por lo que decidieron buscarlas en distintas instalaciones policiacas.

Encontraron que cuatro de ellas estaban detenidas en la Estancia Municipal de Infractores, que son Evelyn Corona, Angélica Corona, Jocelyn Olvera Ramos y Camila Francisca Romero.

Mónica Michelle Milagros continúa detenida en el Ministerio Público; no la han liberado debido a que, por protocolo, primero debe verla un juez.

Por otra parte, Fernanda Miranda está desaparecida, no han obtenido información de dónde se encuentra, por lo que iniciaron un movimiento por facebook para ayudar en su búsqueda.

Aunque se han difundido fotos de una fémina, no tienen conocimiento de cómo luce Fernanda Miranda, por lo que piden a sus conocidas que notifiquen si no es, para quitar las fotos y no buscar a la persona equivocada.

Video del arresto: