Niña desea visitar la tumba de su papá vestida de quinceañera

Tijuana, B.C.- Joselin es una niña responsable, inteligente y de buen corazón, vive junto a sus tres hermanos menores y su mamá en la colonia Nueva Esperanza, conocida por los tijuanenses como “Cartolandia”, ella, sueña con celebrar sus XV años, pero lamentablemente no cuentan con los recursos suficientes.

Mi papá falleció, va a cumplir tres años que lo mataron, y al inicio yo no quería fiesta por lo que pasó, pero me dijeron que las cosas pan por algo y Diosito se lo quiso llevar", dijo Joselyn González, una adolescente que desea celebrar su fiesta de XV años.



En la colonia se encuentra ubicado el refugio para perros “Patitas Firmes”, donde todos los días trabaja para ayudar en su casa, dice que le gustaría llegar a ser veterinaria y salvar a los perritos callejeros.

"Me gustaría en un futuro poder trabajar y juntar bastante dinero, estudiar y poner una clínica veterinaria, quiero salvar a los perritos callejeros, no quiero cobrarles a los que no tienen", afirmó.

Joselyn contó a FRONTERA que extraña a su papá y estas fechas son complicadas, ya que fue en el día de su cumpleaños que falleció.



"Me siento mal porque él tenía muchos sueños de hacerme mi fiesta, él quería comprarme todo, mi papá me decía que él quería verme con mi vestido de XV, que quiera convertirme en esa señorita que me estoy convirtiendo, entonces fue muy feo para mi que se fuera un jueves y un martes lo velaron y en el día de mi cumpleaños fue su velorio, entonces me caí muy feo", contó Joselyn.



Su vecina la señora Patricia Sandoval, directora del refugio para perros “Patitas firmes”, decidió pedir a la comunidad ayuda a través de una publicación de Facebook, la cual tuvo muchos comentarios, pero pocas respuestas, pues algunas personas solo se ofrecían, pero no llegaron a concretar una fecha. Por lo anterior continúan buscando patrocinadores, personas de buen corazón que gusten ayudarlos a que no pase desapercibido el cumpleaños.

"La intención de nosotros es porque es una buena niña, y meceré mucho, entonces dije: "Pues bueno, hay que ver cómo le podemos ayudar, que hacemos, a quien le pedimos ayuda, algo simbólico”, porque no se puede tampoco hacer algo muy grande tan de repente, la vestimos, buscamos ayuda, es lo que ella merece", aseguró Patricia Sandoval, directora de “Patitas Firmes”.



Joselyn dijo desear visitar la tumba de su padre en Tijuana, vestida de quinceañera, como siempre soñaron.



"Yo se los agradecería mucho si me ayudan, no importa si no es nada muy grande, yo lo que quiero es cumplir ese sueño de tener mi vestido e ir al panteón a ver a mi papá para que el me vea vestida de quinceañera, está muy lejos, en el panteón del niño y yo solo voy cada año a verlo".



Si deseas sumarte y ayudar a hacer realidad los anhelos de Joselyn, puedes comunicarte directamente a periódico FRONTERA al número 6229900 o con Patricia Sandoval al teléfono: 664 369 7203.

