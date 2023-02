Necesario educar sobre ‘narcocorridos’

Tijuana BC.- Para evitar que las juventudes consuman los famosos “narcocorridos” debería de impulsarse una campaña en la que se hable sobre el daño que genera el narcotráfico a la sociedad.

Así lo consideró José Andrés Sumano Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, quien informó que estas expresiones musicales son consecuencia de la violencia y de la cultura del narcotráfico que existe en Tijuana.

Es inevitable que también se exprese en la música. Yo estaría en contra de prohibirlo porque me parece que sería un esfuerzo poco inteligente y que daría no muy buenos resultados, Claro que este tipo de música es una celebración de este tipo de actividades y no es lo ideal”