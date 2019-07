Mujeres prometen no volver a consumir drogas

Más de 30 mujeres se graduaron del centro de rehabilitación Guerreros Anónimos A.C., quienes prometieron no volver a consumir drogas.

Estuvieron acompañadas por familiares y asesores sicológicos, a quienes las graduadas agradecieron el apoyo que les brindaron durante su proceso de rehabilitación de más de seis meses.

Lizeth ‘N’, de 29 años, dejó de consumir cristal, pues se dio cuenta que se dañaba a sí misma y a su hija.

“Ya estuvo. Tengo que enmendar esos errores. Por una decisión muy tonta decidí consumir drogas, por seguir a la demás gente, por querer sentirme parte de un grupo”, compartió.

La joven tiene el propósito de recuperar su profesión como intérprete de idiomas que logró en la Universidad Autónoma de México (Unam) y al mismo tiempo, reconoció que su gran reto es volver a tener la confianza de sus familiares cercanos.

“Es bastante difícil, porque hay momentos en los que sí te llegan los recuerdos de querer estar con las amistades, pero realmente luego te das cuenta que no eran amistades porque solamente te dañaban y te deban más para abajo”, expresó Lizeth.

Ahora, la graduada desea conocerse más a sí misma y también a distinguir a las personas que afectan su estabilidad emocional.

Por ello, la joven recomendó a los niños y jóvenes alejarse de los vicios para evitar daños a su propia salud y a sus familiares.

“No prueben de las drogas, porque no solo se afectan a sí mismos, también a sus familias, a sus papás, hermanos. En los problemas de los vicios siempre se llevan a terceras personas y es un círculo vicioso que nunca termina”, dijo.

Por su parte, Caroline ‘N’, de 24 años, empezó sus problemas de abuso de sustancias en Los Ángeles, California, al tomar como ‘ejemplo’ a sus dos hermanos mayores.

A sus 18 años estuvo en la cárcel de ese país, en donde le brindaron la oportunidad de rehabilitarse, sin embargo, se negó porque pensó que lo lograría sola.

Hasta que los problemas subieron de nivel y un tío suyo la rescató y la trajo a Guerreros Anónimos A.C. para que salvara su vida y la de sus dos hijos.

“Mi mamá hizo un gastadero de dinero, porque intentaba ayudar a mis hermanos y a mí. Perdí la confianza de muchas personas, en quienes me rentaban en un apartamento, que muchas veces me reportaron a las autoridades. Cuando me arrestaron fue por posición de drogas y no aprendí mi lección”, recordó.

La ayuda

Claudia Ramírez, parte del grupo multidisciplinario de la AC, expuso que desde 2017 a la fecha se incrementó el número de mujeres llegando a más de 300 las que solicitaron ayuda.

La desintegración familiar fue uno de los factores por los cuales se refugiaron en las drogas y porque no recibían la suficiente atención, dijo.

Y agregó que su primer contacto con las sustancias prohibidas fue dentro de la escuela.

Por ello, la institución les brinda terapia sicológica, talleres de meditación, zumba y les enseña a emplearse a sí mismas en estéticas, principalmente.